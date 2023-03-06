«Хотели согреться»: в Коми трагически погибли молодые мужчины, чьи тела были обнаружены в балке

Фото: архив "КП"

В Вуктыле трагически оборвались жизни 29-летнего и 49-летнего мужчин. Их бездыханные тела были обнаружены в сгоревшем балке. Трагедия произошла 3 марта в 64 км от города.

Известно, что огонь в балке вспыхнул из-за того, что один из находившихся в помещении решил налить в печь легковоспламеняющуюся жидкость. В ту же секунду пожар с быстрой скоростью стал распространяться и в огне погибли двое.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Коми, по факту трагедии возбуждено уголовное дело.

- По данным следствия, 03 марта текущего года на расстоянии 64 километров от города Вуктыл, в балке недалеко от опорного пункта организации, фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения с целью поддержания тепла, налил легковоспламеняющуюся жидкость в печь, в результате чего произошел пожар. В результате пожара погибли мужчины 29 и 49 лет, находившиеся в балке. Фигурант вину в содеянном признал, - сообщили в ведомстве.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин, обстоятельств произошедшего, закрепление доказательственной базы.

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