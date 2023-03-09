Из-за аварии на очистных сооружениях в отношении мэрии Воркуты возбудили уголовное дело

Фото: прокуратура Коми

Прокуратура Коми сообщила о результатах проверки инцидента на очистных сооружениях Воркуты. По данным ведомства, было принято решение возбудить уголовное дело о халатности.

Прокуроры отметили, что администрация Воркуты располагала информацией о том, что очистные сооружения были в неудовлетворительном состоянии и требовали комплексной реконструкции.

Также в мэрии знали, что арендатор – ООО «Водоканал» находился в состоянии банкротства и был не в состоянии поддерживать объект в надлежащем состоянии, но никаких мер не предприняли.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 24 декабря. На объекте повредились перекрытия проходного канала. Причиной стало обрушение бетонной производственной площадки на канализационную трубу и трубы отопления. По факту случившегося проводилась проверка.

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