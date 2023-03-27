Штормовое предупреждение в Коми продлили до 28 марта

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Штормовое предупреждение в Коми продлили до вторника, 28 марта. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Штормовое предупреждение будет действовать в семи муниципалитетах: в Сыктывкаре, а также в Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Корткеросском, Усть-Куломском иТроицко-Печорском районах. С шести вечера понедельника, 27 марта, в этой части Коми ожидается сильный снег. Временами видимость может ухудшаться до 500-1000 метров. При этом ранее сообщалось, что штормовое предупреждение будет действовать с 10 утра до шести вечера 27 марта.

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