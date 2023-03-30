Власти прокомментировали ситуацию с крыльцом школы в Печоре

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В администрации Печоры прокомментировали ситуацию с крыльцом школы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как сообщалось ранее, в Печоре рухнула крыша крыльца спецшколы-интерната №6. По предварительным данным, она не выдержала веса скопившегося снега. В Минобразования Коми заявили, что информация в Сети искажена.

В администрации Печоры сообщили, что в школе-интернате идет ремонт. Поэтому вход в учреждение организовали через жилой корпус.

– С 25 по 31 марта 2023 года в период весенних каникул в школе-интернате проводится первый этап ремонтных работ – частичный демонтаж центрального крыльца учебного корпуса школы-интерната, – сообщили в администрации.

Планируется, что все работы завершат до 31 марта. К этому времени мусор будет вывезен.

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