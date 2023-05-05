В Усинск направили дополнительную бригаду связистов для ремонта сетей

Фото: pxhere.com

В Усинск отправили дополнительную бригаду связистов для восстановления сетей связи. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Как сообщалось ранее, в Усинске пропала мобильная связь и интернет. Причиной случившегося стала авария, которая произошла на сетях в 30 километрах от города.Ситуацию осложняет и опасная ситуация на дорогах, из-за которой ремонтная бригада добиралась до места инцидента более 1,5 часов. Затем специалисты долго искали конкретное место обрыва, так как из-за снега полную картину видно не было.

Под Усинском продолжаются работы по восстановлению связи. Ремонт возобновили с рассветом в пятницу, 5 мая. В район аварии отправили еще одну бригаду из Ухты, передает «Комиинформ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за аварии на магистральном кабеле связи север Коми остался без интернета

Без интернета и телевидения остались все северные районы республики (подробности)