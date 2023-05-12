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НовостиПроисшествия12 мая 2023 10:18

СК проводит проверку по факту нападения собак на женщину в Коми

Инцидент произошел в Емве
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Следственный комитет проводит проверку по факту нападения собак на 77-летнюю жительницу Княжпогостского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в Емве. На улице Дачной женщину набросились собаки. Пострадавшую доставили в хирургическое отделение еще 29 апреля. Пенсионерка получила раны на правой голени и лице. Женщина проходит лечение, ее состояние стабильное.

По факту случившегося проводится проверка. Следователи выясняют все причины и обстоятельства случившего, а также планируют дать им уголовно-правовую оценку.

– По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – говорится в сообщении.

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