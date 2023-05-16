Стало известно состояние выпавшего из окна дома в Сыктывкаре ребенка

Фото: архив "КП"

Стало известно состояние двухлетней девочки, которая выпала из окна второго этажа в Сыктывкаре. Девочка оперлась на москитную сетку и выпала с высоты шести метров на землю. С серьезными травмами малышку госпитализировали РДКБ.

Как сообщили в региональном Минздраве, состояние юной пациентки оценивается как среднее. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.

Добавим, что по данному факту следователи начали проверку.

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