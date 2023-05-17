В Коми в страшной аварии погибла 39-летняя многодетная мать

Фото: ГИБДД по Коми

В Коми трагически оборвалась жизнь 39-летней женщины. Она погибла в страшной аварии на участке дороги Ираель - Ижма - Усть-Цильма.

Трагедия произошла в марте этого года. Такси, в котором ехала женщина, вылетело в кювет. От полученных травм сельчанка погибла на месте.

Известно, что женщина работала медсестрой в местной больнице и воспитывала троих детей, один из которых имеет инвалидность.

Отмечается, что уголовное дело по факту смертельного ДТП уже поступило в суд.

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