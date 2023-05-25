В Сыктывкаре осудят мужчину с нацистской татуировкой

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В Сыктывкаре завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в неоднократном публичном демонстрировании нацистской символики. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Коми.

По данным ведомства, 36-летний мужчина не раз попадался на том, что показывал в публичных местах свою татуировку со свастикой, однако отделывался лишь штрафом.

- В ходе следствия фигурант, в отношении которого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, признал вину и раскаялся в содеянном. Следователем собраны доказательства, что позволило уголовное дело направить прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в ведомстве.

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