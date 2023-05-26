«Сердцу больно»: в Коми скорбят по скоропостижно скончавшейся молодой матери

Фото из личного архива
В Усинске скончалась молодая мама. Женщина умерла девять назад.
Близкие не могут смириться с горечью утраты и скорбят по ней. В социальных сетях сестра усинки опубликовала трогательное письмо, в котором признается, как семья тяжело переживает гибель женщины.
- Ушла из жизни очень рано,
И не найти больше покой,
А сердцу больно, сердце в ранах,
От расставания с тобой, - посвятил стихи сестра умершей.
Известно, что у Ольги С. остался ребенок.
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