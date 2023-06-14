С бывшего главы Сыктывкара взыскали почти 400 тысяч рублей

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С бывшего главы администрации Сыктывкара Романа Зенищева взыскали ущерб, причиненный преступлением, в размере 385 860 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как сообщалось ранее, экс-градоначальник был осужден за взяточничество и растрату в особо крупном размере. Сыктывкарский городской суд увеличил ему наказание (Зенищев уже был осужден по шести эпизодам) до 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн рублей и конфискацией имущества на сумму 13,07 млн рублей. В июле 2020 года Архангельский областной суд заменил Зенищеву неотбытый срок принудительными работами. В сентябре экс-градоначальник, уже отбывший наказание, прибыл в Сыктывкар.

Зенищев начал возмещать ущерб, находясь в местах лишения свободы. После его освобождения взыскание производилось из зарплаты.

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