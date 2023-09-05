В Коми главврач, получивший условный срок за мошенничество, лишился своего поста

Фото: администрация Печорского района

Бывший главврач Печорской ЦРБ Сергей Хорев лишился должности исполняющего обязанности главного врача Сыктывкарской городской больницы. Соответствующая информация появились на сайте медучреждения.

Как сообщалось ранее, Хорев без согласования с Минздравом издал приказы о совместительстве в ковидном отделении, но не исполнял должностные обязанности по лечению больных коронавирусом. С 7 августа 2020 по 25 августа 2021 года он незаконно получил 1 млн 158 тысяч 655 рублей. Осужденного приговорили к трем годам лишения свободы условно и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Сообщалось также, что Хорев занял должность и.о. главврача в городской больнице Сыктывкара. Теперь же информация на сайте медучреждения изменилась. Больницу возглавляет Татьяна Горбунова. Ранее она была заведующей поликлиникой.

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