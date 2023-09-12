В Коми простились с погибшим в ДТП 16-летним подростком

Степан погиб в жутком ДТП 9 сентября. Фото из личного архива

В поселке Подтыбок простились с 16-летним Степаном К., погибшим 9 сентября в аварии на трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск. Юноша ехал на мопеде, когда в него врезался Volkswagen Tiguan. Подросток получил тяжелейшие травмы, с которыми был госпитализирован в больницу, однако умер на следующий день.

Известно, что тело Степана отдали родным 11 сентября, сегодня, 12-го числа, юношу приводили в последний путь. Смерть 11-классника стала сильным ударом и настоящим потрясением для его семьи. Его близкие и друзья до сих пор не могут поверить, что Степана больше нет.

- Для нас он жив и где-то рядом, мы тебя очень любим и будем помнить, - написали родные в соцсетях.

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