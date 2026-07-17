В Коми осудили женщину, по вине которой при пожаре погибли два человека. Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Коми вынес приговор 50-летней жительнице Ухты, которая подожгла детскую коляску в подъезде многоквартирного дома. Пожар унес жизни двух человек, еще двое жильцов получили ожоги.

Напомним, трагедия произошла ночью 12 июля прошлого года. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми, нетрезвая женщина из хулиганских побуждений подожгла пустую детскую коляску в подъезде дома по улице Кольцевой. В результате пожара погибли два человека. Мать с ребенком получили ожоги - их здоровью был причинен легкий вред. Также огонь уничтожил и повредил имущество жильцов, муниципалитета и управляющей компании.

Суд приговорил женщину к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении причиненного ущерба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми пожарные спасли из горящего дома 83-летнего пенсионера (подробности)