Страшная трагедия, произошедшая 17 декабря, заставила говорить всю Ухту: свора беспризорных собак насмерть загрызла 46-летнюю местную жительницу. Еще одной жертвой стал мужчина, которому удалось выжить.Все произошло в промышленной зоне, где располагаются торговые склады. Горожанин гулял вместе с собакой в этом районе и услышал, как его пес начал агрессивно лаять на чужих собак. На секунду он подумал, что его домашнего питомца начали терзать дворняги. Но, подойдя поближе, он увидел, как в собственной крови лежит мужчина. Отогнав собак, он помог пострадавшему и вызвал ему «скорую». Позже на этом же месте найдут уже мертвую ухтинку.Этот случай поднял не только новую волну обсуждения «собачьего» вопроса, который для горожан весьма болезненный. Здесь с частой периодичностью животные нападают на людей: горожане требуют скорее решить эту проблему, ведь под угрозой их жизни и жизни детей. Но и породил множество слухов и теорий.По одной из городских версий, погибшая вела асоциальный образ жизни, а убили ее вовсе не собаки, а кто-то другой. А тело выбросили, чтобы избавиться от улик.Однако, как сообщили в Следкоме, данная версия не соответствует действительности. Ухтинка была примерной горожанкой, работала и купила недавно квартиру в районе, в котором было найдено ее тело, передают «Новости Усинска». Коллеги погибшей отзываются о ней только добрым словом и до сих пор не могут поверить в то, что женщину постигла такая ужасная смерть.Напомним, по факту трагедии СК по Коми возбудил уголовное дело, расследование которого продолжается до сих пор. Отмечается, что следователи уже допросили представителей администрации и подрядчика по организации отлова собак.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСледком по Коми выясняет, кто ответит за смерть растерзанной собаками ухтинки (подробности)