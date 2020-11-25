Избитого до смерти на «вписке» воркутинца выписали из больницы

Михаила выписали раньше, чем ожидалось. Врачи прогнозировали выписку лишь в декабре. Фото: vk.com

Стало известно состояние жестоко избитого 18-летнего Михаила из Воркуты. Парень пришел в себя и его выписали из больницы. О своем самочувствии Миша поделился с подписчиками в социальных сетях, он поблагодарил их за поддержку и выразил признательность всем неравнодушным.

«Дорогие друзья! Спасибо вам за просто невообразимую поддержку. Я вам крайне признателен», - написал Михаил в своем послании.

Напомним, в начале ноября всю Россию потрясло шокирующее видео со «вписки». На кадрах ролика было запечатлено, как молодого парня с особой жестокостью избивают три его знакомых: бьют преимущественно по лицу, голове и животу. Позже станет известно, что видео снимали две девушки.

На данный момент все фигуранты избиения установлены: это 21-летний, 16-летний и 15-летний жители города. 21-летний и 16-летний фигуранты ранее судимы, 15-летний состоит на учете органов профилактики. Двое подозреваемых находятся под стражей, еще один – под домашним арестом.

Сразу после происшествия замруководителя администрации по общим вопросам Ярослав Шапошников и депутат госсовета РК Руслан Магомедов взяли уголовное дело под личный контроль. Они заверили маму Михаила, что никакого «замирения» дела не будет.

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