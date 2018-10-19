2018-10-19T17:26:40+03:00
Общество

Сыктывкарцы и гости столицы смогут зарядить гаджеты во время поездки в автобусе

В столице Коми общественный транспорт оснащают USB-разъемами
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В салонах городских маршрутов устаналивают USB-разъемы для зарядки гаджетовВ салонах городских маршрутов устаналивают USB-разъемы для зарядки гаджетов
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ООО «САТП №1» приступило к проекту оснащения автопарка предприятия USB-разъемами.

В качестве «пилотного» автобуса выступил НЕФАЗ, забрендированный рекламой мобильного приложения «Passengr». В его салоне установили USB-разъемы для зарядки гаджетов. Они находятся на корпусе и поручнях в середине и конце салона. Разъемами смогут пользоваться как сидящие, так и стоящие пассажиры. Одновременно можно заряжать до восьми гаджетов, при условии использования собственного USB-кабеля.

Пассажиры могут одновременно можно заряжать до восьми гаджетов, при условии использования собственного USB-кабеля.

Пассажиры могут одновременно можно заряжать до восьми гаджетов, при условии использования собственного USB-кабеля.

Отметим, что это не первое нововведение, которое внедряет ООО «САТП №1» на общественных маршрутах столицы Коми. В апреле жители Эжвинского района оценили удобство "умной остановки", где на табло отображается время прибытия ближайшего автобуса. В мае у горожан появилась возможность оплачивать проезд без использования наличных средств - с помощью транспортных или с применением банковских карт. Механизм оплаты в «одно касание» с каждым месяцем распространется на все большее число городских маршрутов.

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