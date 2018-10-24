На судебном процессе по делу Шабаршиной обсудили квартирный вопрос

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-24T16:47:10+03:00

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Экс-жена Василия Гончаренко, который ныне находится в СИЗО, и бывший водитель экс-председателя Избиркома РК и экс-руководителя администрации главы и правительства Коми выступили в качестве свидетелей со стороны защиты на суде по делу о взятках Елене Шабаршиной.

Вопросы, как и на прошлых процессах, задавала сама фигурантка. На этот раз речь шла о квартире, которую Шабаршина якобы приобрела для своей дочери в Москве на взятки от «ОПГ Гайзера». Эту информацию опровергли показания Марии Гончаренко, семья которой приютила Анну Шабаршину в своей квартире на улице Мосфильмовской в Москве. Она отметила, что это решение приняла семья Гончаренко, узнав о том, что Анна живет в общежитии. А в то время — с 2009 по 2013 годы — квартира Гончаренко, записанная на их дочь, пустовала. Условия были взаимовыгодными — апартаменты были под присмотром, а счета за ЖКХ оплачивались вовремя.

Мария Гончаренко подытожила, что знает Елену Викторовну с 2003 года, когда та пришла работать в мэрию Эжвинского района Сыктывкара. Свидетель охарактеризовала фигурантку, как честного человека, который готов всегда прийти на помощь.

Второй свидетель со стороны защиты — бывший водитель Елены Шабаршиной, который возил ее с 2006 по 2016 годы. Он забирал ее из дома и привозил на работу, а также сопровождал в командировках.

Вопросы заостряли внимание на том, что во время работы в Избиркоме и в Администрации Главы Коми Елена Шабаршина страдала головными болями. Именно поэтому водителю приходилось выполнять ее личные просьбы — покупать таблетки от недуга в аптеке. Он также отметил, что с приходом на должность руководителя администрации Главы Коми она похудела и осунулась. При этом, по словам водителя, ее рабочий день иногда начинался в 7 утра, а заканчивался глубоким вечером. В день голосования она не уходила со своего поста до утра. «Часто ли бывали в помещениях Избиркома? Видели ли Алексея Чернова?» (предполагаемый взяткодатель — ред.) - спрашивала Шабаршина.

- Не часто, но бывал. Нет, в помещениях Ибиркома может быть один раз видел охранника Чернова на день рождении Елены Викторовны. Он был с цветами, - отметил свидетель. Также, отвечая на вопросы фигурантки, он отметил, что Елена Викторовна - отзывчивый и добрый человек.

На этом допрос был окончен. Напомним, Елена Шабаршина подозревается в получении взятки. Следствие предполагает, что с января 2007 года по август 2015 года Шабаршина получала систематически (как правило, ежемесячно) через посредников деньги в сумме 60 тысяч рублей. Взамен фигурантка дела передавала данные о ходе избирательных кампаний, поступающих жалобах, предварительных итогах голосования и не только. Суммарный размер инкриминируемой ей взятки составил 6 миллионов 680 тысяч рублей.