Машина скорой помощи и "волшебный чемоданчик": участник проекта «Может быть по-другому» мечтает стать врачом

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-26T12:56:56+03:00

У родителей семилетнего Артура Бадмаева уже есть предположение, кем их мальчик хочет стать, когда вырастет. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Изменить размер текста: A A

У родителей семилетнего Артура Бадмаева уже есть предположение, кем их мальчик хочет стать, когда вырастет. Ребенок, которому врачи поставили диагноз аутизм, уже приложил немало усилий, чтобы справиться со своим расстройством и продолжает это делать. Несколько лет назад Артур ни с кем не разговаривал и был замкнут в себе. Сейчас, благодаря терапии, он уверенно смотрит своей маме в глаза, а дома не перестает играть в доктора со своими игрушками.

В рамках проекта «Может быть по-другому», в котором «Комсомолка» помогает жителям столицы Коми стать чуть ближе к своей мечте и реализовать свой потенциал. Мы покажем Артуру, в какой атмосфере работают настоящие врачи,ведь,возможно, в будущем он выберет для себя именно эту стезю. В этом нам поможет заместитель главного врача по ГО и ЧС Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи Лев Волков.

Первым делом наш герой увидел машину скорой помощиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

С нашим юным героем мы встретились возле Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи, которая находится по адресу улице Кирова, 58.

- Это наш дом для врачей, Артур. Сегодня покажем тебе, как мы тут живем и работаем, - старался настроить ребенка на позитивный лад Лев Волков.

Штурманом Артура стала его мамаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Первым делом, в рамках нашей экскурсии мы увидела карету скорой помощи. На белоснежном автомобиле, оснащенном по последнему слову техники, сегодня никто не отправился на вызов. Ее специально подготовили к нашему приходу. Лев Волков открыл дверь скорой и пригласил Артура рассмотреть автомобиль внутри. Поначалу ребенок стеснялся, но потом зашел внутрь и начал с удивлением озираться по сторонам.

В гараже наш герой немного расстерялсяФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Сзади у нас специальная зона для больных, а на переднем сидении сидит водитель. Здесь есть рация, для связи с нашим «штабом», - рассказывал наш «экскурсовод».

Артуру также разрешили почувствовать себя водителем скорой помощи и сесть за руль автомобиля. В этот приятный момент штурманом мальчика стала его мама, которая села на соседнее сидение.

- Скорую мы увидели, а теперь давай посмотрим, где же наши машинки «живут», - предложил Лев Волков и проводил нас в гараж для транспорта.

Здесь в это время «отдыхали» пять машин скорой помощи. Артуру показали, где их приводят в порядок: чинят, моют. Все это время мальчик внимательно слушал врача и осматривал помещение.

После этого мы переместились в само здание сыктывкарской станции. Здесь по узким коридорам врачи и фельдшеры спешили по своим делам и приветливо здоровались с нашим начинающим медиком.

- Здесь, Артур, у нас находится приемная. Наши сотрудницы слушают людей, которые звонят нам и сообщают, что у них болит, - продолжил рассказ Лев Геннадьевич.

На станции сыктывкарской скорой помощи есть приемнаяФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Это все хорошо, но, когда мы уже наконец пойдем лечить Марусю? – неожиданно спросил мальчик.

Его мама объяснила, что дома у него есть мягкая игрушка – кошка по имени Маруся, которую он любит время от времени лечить.

- Не сейчас, Артур. Давай сначала домой приедем, - успокоила нашего героя мама.

Лев Волков показал юному врачу и «волшебный» оранжевый чемоданчик, с которым каждый медик ездит на вызовы.

- Он у нас раскладывается. Здесь много отделений и препаратов. Станешь врачом, и у тебя такой же будет, - заверил ребенка наш экскурсовод.

Взгляд мальчика надолго задержался на медицинском атрибуте. Подержав в руке несколько склянок, Артур сам положил их на место и деловито закрыл чемодан.

Артур увидел и "волшебный чемоданчик" врачейФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- На этом наша экскурсия закончилась. Наверх мы не пойдем, так как там отдыхают наши фельдшеры, - объяснил врач.

- Хорошо, - коротко ответил мальчик и вприпрыжку поспешил на улицу.

Артур своими глазами увидел, как работают врачи и фельдшерыФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Напоследок мама Артура еще раз призналась, что такие экскурсии полезны для ребенка, так как они еще больше помогут ему адаптироваться в обществе и подготовиться к походу в обычную школу.

- Может быть он и правда станет врачом. Кто знает? - предположила Марина Бадмаева.

Заместитель главного врача по ГО и ЧС Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи Лев Волков пожелал нашему герою, чтобы все его мечты сбылисьФото: Ольга СОЛОВЕЙ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Комсомольская правда-Коми" дарит бесплатные пропуски на мастер-классы по игре на гитаре и эстрадному пению [подробнее...]

«Сейчас без бумажки - ты никто»: в рамках проекта «Может быть по-другому» прошла бесплатная консультация с адвокатом [подробнее...]

История Алексея Сахаутдинова - слепого сыктывкарца, который мечтал научиться играть на флейте [подробнее...]

"Комсомольская правда-Коми" помогла исполнить желание слепого сыктывкарца [подробнее...]

«Мы выработали ему режим, и стало спокойнее»: мама участника проекта «Может быть по-другому» рассказала о диагнозе своего сына (подробнее…)

Настоящая пожарная машина вместо игрушечной: ребенок-аутист Антон Мезенцев узнал, кто такие спасатели (подробнее…)

Мама участника проекта «Может быть по-другому»: «Хочу, чтобы мой сын пошел в обычную школу» (подробнее…)