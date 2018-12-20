2018-12-20T14:32:32+03:00
Политика

Коммунист Иван Рубан посоветовал чекистам обратить внимание на Госсовет Коми

И заявил, что в стране необходимо менять капиталистический строй на социалистический
Алиса КОЗЛОВА
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В парламенте Коми выступил лидер партии, не представленной в Госсовете РК. Фото: www.gsrk.ruВ парламенте Коми выступил лидер партии, не представленной в Госсовете РК. Фото: www.gsrk.ru
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С критикой пенсионной реформы выступил на сегодняшнем заседании парламента Коми Иван Рубан, первый секретарь регионального отделения партии "Коммунисты России". В Госсовет Коми Рубана пригласили в качестве представителя политической партии, не представленной в региональном парламенте. И хотя приглашенному гостю обозначили тему выступления - проблемы местного самоуправления - товарищ Рубан неоднократно выходил за утвержденные рамки.

Свое выступление Иван Рубан начал достаточно оригинально: напомнил депутатам, что сегодняшний день является государственным праздником - Днем Федеральной службы госбезопасности.

- Раньше этот праздник называли Днем чекиста. Я хочу от всей души поздравить наших чикистов и пожелать им не снижать показатели по борьбе с коррупцией, так как даже в это зале (зал заседаний Госсовета Коми) есть люди, на которых следует обратить пристальное внимание. Ждем новых громких дел, - заявил с парламентской трибуины Иван Рубан.

Прозрачный намек парламентарии поддержали смехом. Затем спикер перевел тему в другое русло: высказал свое несогласие с повышением пенсионной реформы.

- Летом этого года в Сосногорске проводились митинги против повышения пенсионного возраста, - напомнил депутатам Иван Рубан. - Люди выражали протест по поводу политики, проводимой капиталистическим правительством Дмитрия Медведева. Антинародная реформа ударит по нашим деревням и селам, которые сейчас выживают за счет пенсионеров.

Далее выступающий обрушился с критикой на членов призидиума Госсовета Коми: Надежду Дорофееву, Василия Смалий, Валентину Жиделеву, Александра Макаренко и Владимира Косова - эти депутаты поддержали проект пенсионной реформы.

- Но в Госсовете Коми были люди, не согласные с повышением пенсионного возраста, поэтому я заявляю от имени своих избирателей. Я заявляю, что коммунисты России продолжат бороться за права трудящихся, - пообещал спикер.

- Ближе к теме, - перебила выступающего Надежда Дорофеева.

Гость ее услышал.

- Ни о каком развитии местного самоуправления говорить не приходится. Простой народ отстранен от власти - на всех уровнях. На выборах происходит фальсификация, и кандидаты, готовые защищать интересы рядовых граждан, просто не допускаются до власти, - заявил Иван Рубан.

Короткое, но наполненное критикой действующей власти, выступление коммунист резюмировал: в стране необходима смена курса - перейти от капиталистического к социалистическому.

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