Игорь Завальнев покинул парламент по уголовной статье

Игорь Завальнев сегодня лишится статуса депутата Госсовета Коми. Народный избранник осужден по статье Уголовного кодекса РФ, поэтому должен сложить с себя полномочия.

Парламентрий признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Будучи генеральным директором ООО "ЦентрГаз", Игорь Завальнев указывал в налоговой декларации ложные сведения. Из-за его обмана в казну поступили не в полном объеме налог на добавленную стоимость и налог на прибыль за период с 2012 по 2014 годы. Ущерб, нанесенный бюджету, составил 31 миллион рублей.

В ходе следствия и суда фигурант возместил причиненный ущерб. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. В силу акта об амнистии от наказания он освобожден. Судимость по уголовной статье лишила Игоря Завальнева права занимать депутатское кресло в региональном парламенте. Вчера на заседании комитетов депутаты одобрили заявление Завальнева о сложении с него полномочий, а сегодня на заседании сессии окончательно его утвердят.

Напомним, нынешний созыв Госсовета Коми уже покинули четыре осужденных депутата: Марина Истиховская, Михаил Брагин, Виктор Поляхов и Игорь Терентьев.