2018-12-17T16:08:12+03:00
Общество

Сенатор Валерий Марков о мусорном полигоне на Шиес: "Если там построят современный мусорный завод, возражать будет сложнее"

Представитель региона в Совете Федерации считает, что "вне зависимости от того, что происходит на Шиесе, нужно подождать, какой будет проект"
Ольга СОЛОВЕЙ
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На тему строительство мусорного полигона в Шиесе высказался Валерий МарковНа тему строительство мусорного полигона в Шиесе высказался Валерий Марков
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На прошедшей неделе в Урдоме прошла презентация проекта «экотехнопарк Шиес». Встречу с жителями Ленского района Архангельской области на тему строительства мусорного полигона провели заместитель председателя правительства области Евгений Фоменко и исполнительный директор подрядчика ООО «Технопарк» Олег Панкратов. В какой-то момент люди повернулись спиной к тем, кто ее проводил. Таким образом они выразили свое несогласие с инициативой областных властей.

В это время «Комсомольская правда в Коми» продолжает собирать мнения по животрепещущему вопросу у народных избранников Коми. Очередь дошла до члена Совета Федерации России от Коми Валерия Маркова.

Свою точку зрения на проблему строительства мусорного полигона на границе Архангельской области и Республики Коми сенатор изложил с нескольких позиций.

Во-первых, идея создавать мусорный полигон на станции Шиес и затем свозить туда мусор из другого региона – это не просто нецивилизованный метод, а варварство.

- Современные технологии совершенно иные. Как было сказано в интервью моего коллеги «Комсомолке», члена Совета Федерации Дмитрия Шатохина, на западе есть примеры, когда мусор покупают, чтобы потом его перерабатывать. За счет этого получают доход. В других странах везде мусор разделяют: 95% перерабатывается и только 5% идет на захоронение. В России ситуация с точностью до наоборот, - печально заметил политик.

Во-вторых, Шиес - проблема для экологии Севера, которая должна решаться открыто и прозрачно для всего населения России.

- Этот вопрос нужно обсуждать с местным населением. Жители Архангельской области и Республики Коми должны понимать, что их ждет после строительства подобного объекта, какие преференции они могут получить, - пояснил член Совета Федерации.

В-третьих, никого из регионов-соседей не знакомили с какой-либо проектной документации по строительству мусорного полигона в Шиесе.

- Есть информация, что там открывается некий «ЭкоТехнопарк», но работы на месте уже идут, - заметил Валерий Марков. – Из этого выходит, что формально это вроде бы проблема Архангельской области, но фактически это касается и Коми, потому что до границы с республикой всего пять километров.

Валерий Марков также добавил, что по его информации между правительством Архангельской области и Москвой уже заключено соглашение о поставке мусора. При этом столица России уже пообещала перечислить области 10,6 млрд инвестиций за 3 года при реализации этого проекта.

- Сейчас, вне зависимости от того, что происходит на Шиесе, нужно подождать, какой будет проект, что там предполагается строить. Если там не планируется переработка - это не дело! Но если там построят современный мусорный завод, возражать будет сложнее. «Хвосты» все равно появятся, и некоторые остатки мусора будут захоранивать в окрестностях. Тогда должны быть преференции конкретно для тех жителей, кто живет неподалеку.

Еще один спорный вопрос касается экологии. Ведь на месте строительства предполагаемого мусорного полгона не было сделано никаких геологических экспертиз.

- Здесь требуется геологическая подготовка: снятие верхнего строя, подготовка площадки и так далее. Отвечает ли грунт строительным требованиям? Кто-то узнавал, какой вред строительство нанесет местным рекам, ручьям? Что будет с рекой? Требуется оценить риски со стороны ученых. Такой порядок полагается соблюдать по закону. В данной ситуации я понимаю население Коми и Архангельской области. Они требуют справедливо.

Сам Валерий Петрович признался, что обязательно съездит на станцию Шиес, чтобы своими глазами увидеть происходящее. Но до появления в открытом доступе каких-либо официальных документов, активных действий предпринимать не будет.

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