"Я купаюсь уже 10 лет и уже забыла про ОРЗ и грипп", - сыктывкарка Галина Кедровская объяснила, почему не пропускает крещенские купания

Православные христиане отмечают Крещение Господне - святой и светлый праздник, главной традицией которого являются купания в освященной проруби (купели и иордани). Особенно рьяные верующие совершили священный ритуал сегодняшней ночью в местечке Красная гора.

На старице Сысолы купание организовано впервые, и "переезд" связан с резонансным ДТП, которое произошло вблизи краснозатонского моста. На повороте к озерам, где обычно обустраивались купели, лесовоз столкнулся с рейсовым автобусом - пострадали 22 человека. Во избежание повторения аварии опасный участок закрыли, а вместе с ним и перекрыли доступ к традиционному и привычному для многих территорий купаний.

Интересно, что даже неверующие люди из любопытства решили окунуться в святую воду.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Добраться до альтернативного места было достаточно просто: ориентиром для водителей служили указатели, кроме того, на каждом повороте дорогу указывали госавтоинспекторы. В пути автомобилистов порадовала широкая дорога, а на месте для машин расчистили просторную парковку. Безопасность возле купели обеспечивали сотрудники МЧС по Коми, СПАС-Коми, а также бравые казаки.

Среди крепких парней в папахах журналистка "КП в Коми" легко узнала Алексея Нутрихина - брата старшего тренера сборной республики по лыжным гонкам Андрея Нутрихина.

- Я честно не знаю, где мой брат. Но, думаю, что Крещение для него, как и для меня, - большой праздник. Для нас, казаков, истинная радость и счастье помогать церкви при проведении Крещения, - признался Алексей Нутрихин.

Молитва придала воде особую силу. Многие христиане надеются на чудо, погружаясь в купель.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Ровно в 23 часа вода в купели и иордани была освящена. Ритуал совершил отец Иоан, настоятель Свято-Вознесенского храма города Сыктывкара. После непродолжительного обряда к купели потянулись желающие окунуться, а рядом верующие стали набирать святую воду из иордани.

- Сегодняшняшний день, 18 января, - своего рода сочельник Крещения, уже днем в храме были отслужены молебны и освящена вода. Православные христиане соблюдают строгий пост: до первой звезды питаются только постными блюдами - рисовой кутьей или кашами. Обязательно надо пить святую воду, - посвятил в тонкости приготовления к обряду священнослужитель.

Батюшка напомнил важное правило: перед купанием человек должен помолиться, а в воду следует погружаться с головой и три раза, при этом перекреститься между окунаниями.

- Вера должна достигаться делом, а купание - одно из испытаний, которое человек проходит. Господь уже через это посылает помощь и поддержку, а в дальнейшем дает силы для преодоления жизненных трудностей, открывает возможность стать ближе к Богу. Научится прощать, терпеть и любить, - раскрыл духовный смысл ритуала.

Отметим, что сегодняшняя погода благоволила к экстремальным водным процедурам: на улице стоял легкий морозец, а вода в речке была плюсовой температуры +4 С. Столь незначительный переход от минуса к плюсу считается достаточно комфортным для человека. Но зима есть зима, мороз подбадривал и тонизировал верующих. После троекратного окунания люди старались не задерживаться возле купели и скорее спешили в теплые палатки. Любопытный факт, но среди пришедших в эту ночь к проруби преобладали мужчины.

- Я сам не верующий, купаюсь в первый раз. Пришел сюда за компанию с другом, но не жалею, что искупался - холодненькая водичка бодрит и поднимает настроение, - признался молодой человек по имени Николай.

А вот его друг к ритуалу отнесся со всей серьезностью.

- Меня родители еще мальчишкой приучили купаться на Крещение. С годами я все яснее начинаю понимать смысл обряда, его глубокую суть. Здесь укрепляется не только организм, но и вера в Бога, - поделился с "КП в Коми" сыктывкарец Павел.

Галина Кедровская соблюла все установленные церковью требованияФото: Алиса КОЗЛОВА

Соблюла все установленные церковью требования горожанка Галина Кедровская.

- Я три дня держала пост, ходила в храм и перед сегодняшними купаниями исповедовалась, - рассказала Галина. - Десять лет назад я находилась в очень трудной жизненной ситуации - это и привело меня к Богу. С тех пор я никогда не пропускала Крещение, окунаюсь в прорубь каждый год. Знаете, за это время я стала лучше себя чувствовать, практически перестала болеть, уже забыла про ОРЗ или грипп.

Купания продолжились. С каждым часом увеличивался поток прибывающих авто. Отметим, что кульминацией праздника станет крестный ход и купания в купели на Сысоле в районе гостиницы "Югор".