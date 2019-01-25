Родителям Коми рассказали об изменениях в ЕГЭ

Вчера в министерстве образования, науки и молодежной политики РК прошло республиканское собрание для родителей будущих выпускников. Эксперты рассказали об основных изменениях в государственной итоговой аттестации, а также ответили на вопросы родителей.

Про нововведения в ЕГЭ

В декабре вышел новый порядок проведения государственной итоговой аттестации, в котором описаны изменения в ЕГЭ. Так, будущие абитуриенты теперь могут выбрать только один уровень для сдачи экзамена по математике: либо базовый, либо профильный. Если школьник не сдал математику с первого раза, он может поменять уровень при пересдаче. Если он завалит экзамен и во второй раз, то переписать его получится только в сентябре и только задания базового профиля.

В качестве дополнительного экзамена одиннадцатиклассники смогут выбрать китайский язык. Как и прежде, ЕГЭ по иностранному языку будут сдавать два дня, в письменной и устной форме.

В случае совпадения дат экзаменов школьник сможет сам выбирать, что и в какой день он будет сдавать:

- При подаче заявлений выпускники смогут самостоятельно определять даты экзаменов в случае совпадения. Некоторые экзамены проходят в один день, например, химия и история. И ребенок должен будет решить, в какой день он будет сдавать химию, в какой — историю. Для этого есть резервные даты. Это нужно будет зафиксировать в заявлении, — сказала и.о. министра образования РК Наталья Якимова.

Во время доклада она акцентировала внимание на нарушениях во время экзамена. Якимова напомнила о наказаниях, которые ждут нарушителей. Если сдающего поймают с мобильником или шпаргалкой, то его выведут из аудитории, а написать экзамен по выбору он сможет только в следующем, 2020, году. Если школьника вывели с экзамена по обязательному предмету, он будет пересдавать его осенью. Если факт нарушения обнаружится уже после проведения экзамена, результаты могут аннулировать до 1 марта 2020 года.

Наталья Якимова также призвала родителей не гоняться за готовыми ответами:

— Каждый год происходит дикий ажиотаж. Идет продажа готовых ответов. Но они не помогают, а у тех, кто их покупает и продает, потом случаются колоссальные проблемы. Помните, что сейчас с помощью спецтехники все можно отследить.

Ещё глава ведомства отметила, что число выпускников, которые не сдают обязательные экзамены, год от года уменьшается. В 2019 году, в том случае, если выпускник не справится с одним обязательным экзаменом, он сможет переписать его в резервные дни. Если он провалится во второй раз или не осилит оба экзамена, то исправить результат можно будет только в сентябре.

Определиться с выбором дополнительных экзаменов и написать заявления выпускники должны до 1 февраля. После перечень неосновных итоговых испытаний поменять можно будет только при уважительной причине и не позднее, чем за две недели до начала экзамена. Для этого потребуется не только заявление, но и обосновывающие изменение документы.

Про особые условия для детей с ограниченными возможностями

Дети-инвалиды могут выбрать, в какой форме они будут проходить итоговую аттестацию: ЕГЭ или выпускного экзамена. Для этого к заявлению нужно приложить оригинал или заверенную копию заключения психолога и педагогической комиссии. Если для сдачи экзамена школьнику с ограниченными возможностями нужны дополнительные условия, это также должно быть прописано в этой справке. Ещё при её наличии можно будет сдать экзамен дома.

Про апелляции

Апелляции бывают двух видов: о нарушении установленного порядка и о несогласии с выставленными баллами. Их рассмотрением займется конфликтная комиссия. На заседании комиссии могут присутствовать школьники или их родители.

Апелляции первого вида могут подаваться только в день проведения экзамена. Их рассматривают в течение двух дней. В случае удовлетворения такой апелляции результаты экзамена аннулируются, и выпускники пишут его в другой день.

Апелляции второго вида можно подать в течение двух рабочих дней после оглашения результатов экзамена. Такие апелляции рассматриваются в течение четырех дней. Если комиссия признала жалобу обоснованной, то меняется количество баллов.

— Рассмотрение апелляций может закончиться для детей положительно, нейтрально или отрицательно. Нужно всегда помнить, что количество баллов может уйти «в минус». Поэтому к решению о подаче апелляции нужно подходить взвешенно, - подчеркнула и.о. министра образования Коми.

Про золотые медали

Теперь на получение золотых и серебряных медалей влияют не только оценки. Для того, чтобы заработать золотую медаль, выпускник должен будет набрать не менее 70 баллов на экзамене по русскому языку и на профильном экзамене по математике (или пятерку по базовому профилю). Тот же случай и с серебряной медалью, только количество баллов меньше - 65.

Про бюджетные места в вузах

Повысить свои шансы на получение бюджетного места в вузе можно, участвуя в профильных конкурсах и олимпиадах, имея значок ГТО или занимаясь волонтерской деятельностью. Бюджетных мест будет много: так, СГУ имени Питирима Сорокина готов бесплатно принять 1384 выпускника. Опорный вуз России открывает в 2019 году прием на три новых направления: лингвистику, педиатрию и правовое обеспечение национальной безопасности.

Ухтинский государственный технический университет подготовил более 1500 бюджетных мест. Новшеством станет открытые в этом году программы «Нефтегазовые техники и технологии» и «Автоматика».

Вопросы родителей

В конце собрания желающие могли задать интересующие их вопросы. Отвечая на один из них, эксперт развеял слухи об ограничении для абитуриентов:

— Буквально вчера мы были на всероссийском совещании как раз по теме высшего образования. Нормативно-правовые акты не менялись, и любой абитуриент может подать документы в пять вузов на три специальности в каждом.

Родителей будущих выпускников также интересовали целевые места. Эксперты объяснили, что такого понятия нет, а есть договоры о целевом обучении. Они заключаются между юридическим лицом, муниципальным органом управления образования, органом исполнительной власти, ребенком и тем вузом, куда он планирует поступать. Информация о количестве квот на такие места публикуется примерно в июне, но искать компанию, готовую заплатить за обучение в счет будущей отработки (три года), придется самим.

— Ранее вы говорили о том, что будет фиксироваться время входа и выхода участника экзамена. Каким образом это будет происходить и для чего это нужно? И как это будет влиять на результаты экзамена? — спросила мама из Сыктывкара.

— Учет времени будут вести в специальной ведомости. На результаты это никак влиять не будет. Но если при проверке окажется, что в экзаменационной работе что-то не так: иной почерк, подозрительно хорошо выполненное задание среди числа плохо сделанных заданий, тогда вместе с другими фактам будет рассматриваться учет выхода и входа.

Перед этим общереспубликанским собранием министерство получило более 50 вопросов. Завершая конференцию, Наталья Якимова сказала, что все родители смогут прочитать ответы на заданные вопросы: они будут опубликованы на сайте ведомства.