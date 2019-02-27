"Кармен", "Дон Кихот", концерт именитого пианиста и Московского камерного оркестра - стала известна афиша "Сыктывкарса тулыс"

Ярким весенним праздником в 2019 году обещает стать XXIX международный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» (Сыктывкарская весна) имени народной артистки России Ии Бобраковой, который, начиная с 1991 года, каждую весну проводит Государственный театр оперы и балета Республики Коми.

В этот раз фестиваль стартует 12 апреля и традиционно завершится Гала-концертом 30 апреля.

Фестиваль соберет на сцене театра лучших артистов и музыкантов России и зарубежья, участие которых в фестивале – долгожданный подарок для жителей республики, особенно в 2019 году, объявленным в России Годом театра.

XXIX фестиваль «Сыктывкарса тулыс» приготовил для сыктывкарской публики и гостей столицы множество приятных сюрпризов, среди которых лучшие репертуарные спектакли (опера Ж. Бизе «Кармен» и балет Л. Минкуса «Дон Кихот»), разноплановые концертные программы (концерт-открытие фестиваля, концерт симфонической музыки с участием известного пианиста Дмитрия Маслеева, совместный проект театра и Московского камерного оркестра Musica Viva – опера К. Глюка «Орфей и Эвридика», концерт-аперитив «Encontros casuais» (Случайные встречи), заключительный Гала-концерт, премьеры 61-го театрального сезона (опера Г. Доницетти «Дон Паскуале», оперетта И. Кальмана «Принцесса цирка», балет И. Армсгеймера «Привал кавалерии»).