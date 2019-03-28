Фуражка за 10 тысяч и футболка за 3 тысячи: сколько рублей заплатили чиновники Коми за вещи на театральном аукционе

Вчера в драмтеатре имени Савина зрители увидели капустник — «Необыкновенная история самых обыкновенных артистов». Спектакль представил Союз театральных деятелей Республики Коми. Его приурочили к Международному дню театра. Во время капустника устроили аукцион: с молотка продали уникальные вещи, которые предоставили артисты театра имени Моссовета.

Сергей Емельянов сообщил, что в этом году все театры Коми отправятся на гастроли по странеФото: Дарья ЮДИНА

Коми Союз театральных деятелей шесть лет проводит акции, приуроченные к Международному дню театра. В этом году они устроили капустник и показали спектакль «Необыкновенная история самых обыкновенных артистов». Перед началом спектакля артистов Коми поздравили председатель Госсовета Надежда Дорофеева, министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов и региональный секретарь партии «Единая Россия» Наталья Михальченкова. Сергей Емельянов сообщил, что в этом году артисты всех театров Республики Коми при федеральной поддержке отправятся в гастроли по всей стране — такое в нашем регионе происходит впервые.

В спектакле участвовали артисты нескольких театровФото: Дарья ЮДИНА

«Необыкновенную историю…» рассказывали артисты драматического театра имени Савина, театра оперы и балета, студии «Фантастическая реальность» и воркутинского драматического театра. Главные роли исполнили артисты национального музыкально-драматического театра Тимур Смирнов и Ангелина Шахова. Темой постановки стала судьба артиста. Зрителей плавно провели по жизни актера — от рождения мечты до первой большой роли и популярности.

Главной темой постановки стала судьба артистаФото: Дарья ЮДИНА

Центральное место в капустнике заняли розыгрыш призов и аукцион. Среди зрителей разыграли пять книг «Под знаком СТД». В этой книге собрали яркие и значимые моменты из истории Коми Союза театральных деятелей: имена выдающихся культурных деятелей и крупные проекты. Книгу-альбом можно назвать редкой: её тираж составил всего 200 экземпляров.

Капустник получился комедийнымФото: Дарья ЮДИНА

После лотереи начался аукцион. Стартовой ценой каждого лота была тысяча рублей. Четыре лота предоставили артисты театра имени Моссовета.\

Среди зрителей разыграли книги Союза театральных деятелей КомиФото: Дарья ЮДИНА

Юлия Хлынина, известная кинозрителям по ролям в фильме «Коловрат» и в сериале «Звоните ДиКаприо!», отдала четки — памятное воспоминание о первой большой роли в спектакле «Опасные связи». Сначала цена росла медленно — по сто рублей. Постепенно зрители вошли в раж. В итоге, четки ушли с молотка за пять тысяч рублей.

Надежда Дорофеева заплатила за футболку три тысячиФото: Дарья ЮДИНА

Следующим на продажу выставили футболку «Калигула» Станислава Бондаренко. Эта футболка есть только у создателей одноименного спектакля, в котором Станислав Бондаренко исполнил главную роль. Цена опять же поднималась потихоньку, но ситуация изменилась после того, как свою цену — три тысячи — объявила Ольга Савастьянова. Футболка досталась ей.

Третьим лотом стала фуражка от звезды культового советского блокбастера «Экипаж» Анатолия Васильева. Эту фуражку он получил от летчика гражданской авиации, который стал пилотом, вдохновившись «Экипажем». За неё зампредседателя Госсовета РК Валентина Жиделева заплатила 10 тысяч рублей.

Следующий лот — сережка-слезинка Екатерины Гусевой. В ней артистка, знакомая зрителю по ролям в сериале «Бригада» и мюзикле «Норд-Ост», исполняла партию «Анны Карениной» в одноименной постановке. Её также за 10 тысяч купила Валентина Жиделева. Она пообещала прислать актрисе свою сережку.

Последней с молотка пустили бабочку Тихона СмирноваФото: Дарья ЮДИНА

Последней на аукционе продали бабочку Тимура Смирнова. Её оценили в две тысячи. Этот платеж округлил общую сумму аукциона до 30 тысяч. Собранные на аукционе деньги потратят на создание мемориала артистам ГУЛАГа в Воркуте.

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