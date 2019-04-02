Василий Гончаренко на заседании попросил у свидетеля образцы подписи

Сегодня в Сыктывкарском городском суде прошло заседание по делу бывшего главы Корткеросского района Василия Гончаренко. Напомним, что ему инкриминируют взятку в 300 тысяч рублей за общее покровительство компании «Северо-западный лесной терминал». На сегодняшнем заседании суд допросил директора московского «близнеца» этой компании (ООО «СЗЛТ») Сергея Машкова.

Свидетель мало смог рассказать о деятельности «Северо-западного лесного терминала» в республике. По его словам, все дела в республике, в том числе и строительство деревообрабатывающего завода в Корткеросском районе, вел Илья Паненков. Он делал это от имени ООО «СЗЛТ» по доверенности, полученной от Сергея Машкова. О предполагаемой взятке свидетель не знал до суда.

После прокурора вопросы задавал Василий Гончаренко. Когда фигурант дела спросил о характере деятельности ООО «СЗЛТ», свидетель не смог ответить. Не смог он указать и точное количество работников в московском офисе «СЗЛТ». Допрашиваемый заявил, что в московском офисе нет сотрудников, у московского «СЗЛТ» есть только гендиректор.

Дальше суд по просьбе экс-главы Корткеросского района ознакомил свидетеля с документами дела, в том числе бумагами, которые подписывал Сергей Машков. Василий Гончаренко обратил внимание на то, что подписи на документах не совпадают.

— Чьи подписи стоят на трех письмах, отправленных в администрацию? Они отличаются от подписи на договоре. Вы готовы дать образцы подписи для экспертизы? — спросил фигурант свидетеля.

Суд снял этот вопрос из-за того, что ранее возможная экспертиза не обсуждалась. Следующий вопрос — «про частоту запоев Ильи Паненкова» — тоже сняли, так как он не имел отношения к делу.

Адвокат также расспросила Сергея Машкова:

— Назовите, пожалуйста, точный юридический адрес ООО «СЗЛТ» в Москве.

— На текущий момент такого адреса нет, — ответил свидетель.

Сторона защиты продолжила задавать вопросы:

— Имелась ли у «СЗЛТ» финансовая возможность для строительства завода или иного производственного объекта на момент заключения договора аренды в Корткеросском районе?

— Я не могу отвечать на этот вопрос. Его необходимо адресовывать Илье Панюкову. Это обусловлено тем, что он занимался хозяйственной деятельностью. Я не занимался этим проектом, — объяснил Сергей Машков.

Следующее судебное заседание пройдет после операции у Василия Гончаренко. Пока фигурант дела будет лечиться, сторона обвинения должна обеспечить явку или возможность видеоконференц-связи со следующим свидетелем.

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