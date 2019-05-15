Мэрия Ухты возместит ущерб пострадавшим от паводка

Ухта приходит в себя после внезапного паводка, накрывшего часть города на майские праздники. Речка Ухта вышла из берегов 9 мая. В последующие три дня в зоне подтопления оказались улицы Заречная, Почтовая и Вокзальная, вода обильно разлилась в парке культуры и отдыха и на стадионе "Нефтяник". Сейчас вода отступила.

Комиссия управления по делам ГО и ЧС администрации Ухты уже осмотрела территории, которые еще три дня назад были полностью затоплены.

- Сейчас рассматривается вопрос об оказании помощи пострадавшим от разлива реки. Но уже точно решено: компенсация будет выдаваться при условии, что дом, оказавшийся в зоне подтопления, был единственным жильем. Этим гражданам планируется оказать финансовую поддержку, даже если дом был застрахован, - рассказал "КП в Коми" Николай Напалков, заместитель руководителя управления ГО и ЧС администрации Ухты.

Стихия не пощадила старейший храм в Ухте. Фото:группа "Свято- Николаевский храм г. Ухты" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Отметим, что население успели эвакуировать до пика паводка, так что никто из ухтинцев не пострадал. Большинство людей на время перебрались к родственникам и друзьям. Лишь одной многодетной семье идти было некуда - им предоставили места в гостинице "Тиман" и обеспечили трехразовым питанием.

В зоне подтопления оказалась старейшая церковь города - Свято-Николаевский храм. На пике паводка вода заполнила церковь, алтарь, звонницу и хозяйственные постройки. Вода стояла по пояс. Сейчас стихия отступила и сегодня настоятель вместе с прихожанами наводили везде порядок.

- Еще очень много работы: мы просушиваем все помещения, наводим порядок. Пока работа храма приостановлена на неопределенный срок, - сообщил "КП в Коми" настоятель храма иеромонах Агафангел.

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