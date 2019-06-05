2019-06-05T15:56:26+03:00
Общество

В Коми построят десять станций по сортировке мусора

Подготовка проектов будущих предприятий начнется уже в текущем году
Алиса КОЗЛОВА
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Глава минприроды пообещал: в Коми начнут серьезно относиться к проблеме сортировки и утилизации твердых бытовых отходов.Глава минприроды пообещал: в Коми начнут серьезно относиться к проблеме сортировки и утилизации твердых бытовых отходов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Коми до 2022 года появятся десять новых станций по сортировке мусора. Об этом сообщил прессе Роман Полшведкин, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды РК, на сегодняшнем брифинге перед коллегией министерства.

-Это большой инвестпроект, который предстоит реализовывать "Ухтажилфонду" (региональный оператор по обращению с ТКО). Уже в текущем году начнется проектирование будущих промышленных объектов, а до 2022 года мусоросортировочные станции должны быть введены в эксплуатацию, - заявил прессе Роман Полшведкин.

Руководитель минприроды сообщил о существующих проектах мусоросжигающих заводов и пообещал: сжигание отходов не нанесет урон экологии.

-Современные технологии позволяют обезопасить процесс термического уничтожения мусора. Европейская практика подтверждает, что вполне реально свести к минимуму и даже к нулю вредные химические выбросы при сжигании твердых бытовых отходов, - заверил Роман Полшведкин.

Напомним, утвержденная в Коми территориальная схема обращения с ТКО предполагает строительства мусоросортировочных станций в Сыктывкаром и Ухте, а также мусоросжигающего завода в Емве. Буквально месяц назад администрация столицы Коми пыталась провести электронный аукцион, чтобы определить подрядчика для строительства завода по сортировке ТКО в сыктывкарском местечке Койты. Однако торги прошли безрезультатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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