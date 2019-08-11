В Эжве горожане бегали, собирая мусор

Спортивно-экологическая акция "Чистобег" прошла сегодня в Эжвинском районе Сыктывкара. Любители бега вышли на старт оригинального кросса, им предстояло преодолеть 4 километра, попутно очищая город от мусора. А тем, кто не был готов к проверке на выносливость, предложили собрать пластик, бумажки и прочие отходы в местном парке.

Эжва - один из самых чистых районов Сыктывкара, но и здесь для участников "Чистобега" нашлась работа.Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Надо понимать, что наша акция отличается от традиционного субботника. Мы решили провести презентацию нового вида спорта. Мы не ставим перед участниками задачу насобирать как можно больше мусора, важно показать пример, что любители бега могут приносит пользу своему городу, - объяснила основную цель акции ее организатор Ольга Одиненко.

Подобного рода симбиоз спорта и уборки города крайне популярен в Швеции и других странах Европы. Исконное название бега со сбором мусора - плоггинг. В России плоггинг проводят в разных городах. Сыктывкарских организаторов консультировали участники "мусорных" кроссов в Санкт-Петербурге.

Любителям спорта выдавали два пакета: один - для вторсырья, а второй - для неперабатываемого мусора.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Участникам "Чистобега" выдали по два пакета: один - для вторсырья (бумаги и пластика), а второй - для мусора, которые не возможно переработать. Вторсырье принимали представители сыктывкарской компании "ПВС".

Маршрут начинался от площади возле администрации Эжвы, далее проходил по школьному двору, сворачивал на улицу Комарова и через проспект Мира завершался в точке старта.

Беговая часть экоакции заинтересовала в основном молодежь. Любители кросса понеслись по эжвинским улицам, ненадолго останавливаясь возле газонов. Бегуны старательно искали мусор в траве. Найти отходы было не так-то просто - Эжва по-праву считается самым чистым районом Сыктывкара. Но грязнули и здесь проявляют характер, поэтому любители спорта то и дело останавливались, чтобы поднять окурок, бумажку или стаканчик.

Весомый статус экопроекту придало участие главы регионального минприроды Романа Полшведкина. Министр продемонстрировал отличную физическую форму. К финишу он прибежал в числе первых.

- Я не любитель бега в условиях города, но сегодняшняя акция меня порадовала и взбодрила. Очень здорово совершить пробежку в воскресенье. На дистанции мне чаще всего попадались пластиковые и алюминиевые бутылки. К сожалению, люди нередко не доносят мусор до баков или контейнеров, должно смениться хотя бы одно поколение, чтобы привить горожанам культуру обращения с отходами и раздельного сбора мусора, - такое предположение высказал "КП в Коми" Роман Полшведкин.

Канавки очищали граблямиФото: Алиса КОЗЛОВА

Чистобег в Эжве.11 августа в Эжвинском районе Сыктывкара прошла акция "Чистобег". Участники бежали кросс и попутно собирали мусор.

Пока одни в поте лица бегали в поисках мусора, другие участники акции неспешно собирали отходы в лесной зоне. В эжвинском парке на каждом шагу попадались "результаты человеческой жизнедеятельности". Одна семья буквально за 20 минут насобирала большой мешок пластиковых бутылок. Кроме пластика в парке валялись стекла, доски, железный хлам, битое стекло - всего и не перечислить. Мусор не только валялся на земле, но и плавал в небольшой канавке. Организаторы раздавали грабли, чтобы люди могли без проблем вытащить отходы из воды.

Горожане с энтузиазмом проводили уборку парка. Забыв о чувстве брезгливости, доставали из грязи пустые пачки сигарет, банки, бутылки и стаканчики. Кое-кто даже вынес из леса две большие пластиковые пластины, очень похожие на бывшие рекламные вывески. Многие отправились на уборку парка с детьми. В частности, девятилетний Максим помогал собирать мусор своей маме Надежде.

Надежда с сыном Максимом в нынешнем году уже в третий раз выходит на экологическую акцию.Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Мы уже не в первый раз участвуем в экоакции. Весной выходили на "Майовку" и на "Чистый берег" - все результаты заносили в проект "Зеленая тропа". Сейчас пришли на завершающую стадию проекта, а в ближайшее время подготовим презентацию о проделанной работе, - рассказала "КП в Коми" Надежда.

За свою работу Надежда и Максим не получат деньги, но для них, как для жителей большого города, важно и высоко значимо ощущение личного вклада в улучшении экологии Сыктывкара.

Организаторы фиксировали вес мешков с мусором.Фото: Алиса КОЗЛОВА

На финише участников экоакции встречала развлекательная концертная программа. Победители "Чистобега" получили медали и памятные призы.

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