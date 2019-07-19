В Нившере понтонный мост с машинами окончательно скрылся под водой

Понтонный мост в селе Нившера Корткеросского района Коми 19 июля окончательно опустился на дно. Вместе с ним под водой скрылась лесозаготовительная техника вместе с древесиной, которую местные жители завезли на него, пытаясь удержать на месте. Напомним, 16 июля большегрузы загнали на понтонный мост, связывающий Нившеру с поселком Заречье, но противостоять потокам воды не удалось. Часть моста сорвало и вместе с находившимися на нем КаМАЗами понесло вниз по течению.

Как рассказала глава сельского поселения Нившеры Нина Изъюрова, понтонный мост построили на свои средства местные предприниматели, чтобы вести лесозаготовки на другом берегу реки. Они устанавливали его каждую весну на протяжении 15 лет. Все это время переправа исправно связывала два берега, но впервые мост не выдержал сильного течения.

- Река сейчас как море, даже больше, чем весной. Всем нам жалко, что техника пошла на дно. Не достать ее невозможно, к ней сейчас просто не подобраться, - пояснила Нина Изъюрова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/721198" frameborder="0"></iframe> В поселке Нившера Республики Коми затонул мост с большегрузами. Видео Ивана Габова.

По словам жителей Нившеры, ливень в Корткеросском районе разразился в полночь 15 июля и продолжался 12 часов до полудня следующего дня. Вот уже несколько дней вода в реке стабильно прибывает. Так, в пятницу 19 июля уровень воды за восемь часов поднялся на 45 сантиметров и каждый час прибывает еще на 1 сантиметр.

- Мы поставили вешки у реки. В поселок, чтобы оценить ситуацию, приехали спасатели МЧС из Корткероса. У домов, которые стоят вдоль берега, вода подошла уже к крыльцу. К нам из поселка Заречный перебрались жители двух домов. Еще два дома, где живут пять человек, пока остались на том берегу. Их жилье стоит на возвышенности. Но если потребуется, мы перевезем их на лодках на нашу сторону, - пояснила ситуацию глава сельского поселения.

По ее словам, старожилы села не помнят, чтобы за 70 лет хотя бы раз река Нившера, причем посередине лета, поднималась так высоко. "Да, бывало, что весной в половодье затапливало берега, но до такой степени река Нившера не поднималась никогда", - удивляется аномальному наводнению в июле Нина Изъюрова.

Тем не менее, жителей домов, расположенных вдоль берега, эвакуировать пока не планируют. Однако по прогнозам Коми ЦГМС в ближайшие выходные район накроет очередной циклон, но уровень осадков не будет столь критическим.

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