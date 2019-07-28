Экстренные службы Коми привели в повышенную готовность
Глава Коми Сергей Гапликов поручил привести силы и средства республиканской подсистемы РСЧС в состояние повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Это решение связано с аномальными дождями. Количество выпадающих осадков превышает норму. Гапликов поручил муниципалитетам организовать контроль за состоянием дорог, мостов и переправ в районах, подверженных подтоплению.
Главе Коми будут ежедневно докладывать о развитии ситуации и о помощи жителям подтопляемых территорий. Гапликову также будут сообщать о состоянии инфраструктуры и систем жизнеобеспечения. Если будут возникать экстренные ситуации, главе республики должны докладывать немедленно.
ИСТОЧНИК KP.RU