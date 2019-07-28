2019-07-28T15:33:12+03:00
Общество

Экстренные службы Коми привели в повышенную готовность

Республику может затопить
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В регионе будут контролировать состояние дорог, мостов и переправВ регионе будут контролировать состояние дорог, мостов и переправФото: ГУ МЧС России по Республике Крым
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Глава Коми Сергей Гапликов поручил привести силы и средства республиканской подсистемы РСЧС в состояние повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Это решение связано с аномальными дождями. Количество выпадающих осадков превышает норму. Гапликов поручил муниципалитетам организовать контроль за состоянием дорог, мостов и переправ в районах, подверженных подтоплению.

Главе Коми будут ежедневно докладывать о развитии ситуации и о помощи жителям подтопляемых территорий. Гапликову также будут сообщать о состоянии инфраструктуры и систем жизнеобеспечения. Если будут возникать экстренные ситуации, главе республики должны докладывать немедленно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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