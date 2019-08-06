2019-08-06T13:13:07+03:00
Общество

Минприроды Коми отчитался о выданных разрешениях на отстрел диких животных

Министерство заявляет, что регулирует численность медведей и волков в городах и районах республики
Алиса КОЗЛОВА
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В Коми регулируется численность волков и медведей. Фото: Сергей Гордеев Удорский районВ Коми регулируется численность волков и медведей. Фото: Сергей Гордеев Удорский район
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После трагедии в Едве, где девушку до смерти загрыз дикий зверь, минприроды Коми отчитался о проведенном отстреле животных. Сегодня министерство распространило пресс-релиз с данными о регулировании численности волков и медведей в регионе.

Оказывается, в министерстве реагируют на любой случай выхода животных в населенные пункты. В каждом случае на место выхода животных выезжают сотрудники Минприроды Республики Коми и охотпользователи. Они проводят оценку обстановки, определяют степень угрозы, принимают необходимые решения, а также координируют мероприятия по проведению охоты на волков и медведей в охотничьих угодьях.

Ведомство проинформировало о приказах, выпущенных в течение года для различных городов и районов Коми. В Инте и Ухте разрешение на отстрел медведей и были подписаны министром 14 июня, приказы о регулировании численности косолапых хищников были подписаны для Усинска (3 июля), для Усть-Кулома (11 июля), для Усть-Цильмы (9 июля), для Сыктывкара (12 июля). Вчера, после трагедии в Едве, минприроды выпустило приказ об отстреле волков в Удорском районе и медведей в Едве.

Эти решения позволяют выдавать разрешения на добычу волков и медведей вне сроков проведения любительской и спортивной охоты.

Кроме того, разрешения на отстрел волков выдаются охотникам в заявительном порядке без ограничений в ходе любительской и спортивной охоты на пернатую и пушную дичь в установленные для этого сроки.

Чтобы уменьшить вероятность появления диких животных вблизи населённых пунктов, Минприроды Коми регулярно рекомендует администрациям муниципальных образований принять конкретные меры, в соответствии с их полномочиями. А именно:

- ликвидировать свалки с пищевыми отходами на территориях населенных пунктов, поскольку они привлекают животных;

- организовать освещение улиц в тёмное время суток;

- осуществлять отлов безнадзорных собак;

- проинформировать население о запрете свободного выгула собак;

- рекомендовать населению содержать домашних животных в загонах и иных закрытых помещениях, а не на привязи;

- рекомендовать населению ограждать частные владения забором.

В населенном пункте обеспечение безопасности граждан, а равно применение оружия, возложено на органы внутренних дел (подпункт 2 пункта 3 статьи 23 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ - в населенных пунктах только сотрудниками полиции может быть применено огнестрельное оружие для обезвреживания животных, угрожающих жизни и здоровью граждан).

Численность волков в Республике Коми не превышает установленного максимально допустимого уровня 0,05 особей на 1000 га охотничьих угодий, составляет по последним данным мониторинга Минприроды Коми около 1294 особей. По сравнению с прошлым годом численность сократилась на 21%. Численность медведей в Коми - 3650 особей.

В 2018 году в рамках регулирования численности было отстрелено 62 волка и два медведя. За семь месяцев 2019 года в рамках регулирования численности добыта 21 особь волка, медведей пока отстрелить не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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