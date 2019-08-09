Увеличилось количество людей, участвующих в поисках утонувших братьев на Вычегде

В районе понтонного моста возле села Усть-Нем продолжают вести поиски двух утонувших братьев. Количество людей, которые принимают участие в поисковой операции, увеличилось с 30 до 49 человек.

- Поиски продолжаются, в них задействовано 49 человек, 29 единиц техники, в том числе 15 плавательных средств. Работы ведутся с 6 утра и до позднего вечера, - пояснили в пресс-службе МЧС по Коми.

В администрации Усть-Куломского районе уточнили, что в том числе в поисках задействовано 18 человек местного населения на 9 лодках. На второй день поисков — 7 августа — в реке нашли личные вещи погибших детей: кепку и сапоги. Тела утонувших пока не нашли.

Напомним, что 6 августа во время рыбалки в воду упал трехлетний мальчик. Его попытался спасти 12-летний брат. Но из-за сильного течения и низкой температурой воды спастись не удалось, дети утонули.

Трагическая гибель детей повергла все население старинного села Усть-Нем в шок. В поселении — траур, отменены праздничные мероприятия в сельском клубе на эти выходные. В то же время СКР по Коми проводит проверку по факту гибели детей в Вычегде. По итогам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

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