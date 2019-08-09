Администрация Усть-Кулома о семье утонувших братьев: «Вопрос о лишении родительских прав не рассматривается»

В Усть-Куломском районе ходят слухи: мать утонувших мальчиков хотят лишить родительских прав из-за того, что отпустила трехлетнего малыша на рыбалку с несовершеннолетними братьями. Однако, как уточнили в местной администрации, вопрос об этом не стоит.

- Мать утонувших мальчиков порицают в связи с тем, что отпустила трехлетку на реку без сопровождения взрослого. Скорее всего, встанет вопрос о лишении родительских прав, - сообщил источник «КП в Коми».

Однако вопрос о лишении родительских прав пока не стоит, пояснили в местной администрации. Семья, потерявшая детей, считалась благополучной.

- Идут следственные мероприятие, все-таки произошедшее - несчастный случай. Семья утонувших мальчиков — на очень хорошем счету, она не состоит на учете в органах опеки. Дети воспитывались в хороших условиях в новом доме. Вопрос о лишении родительских прав никакими службами не рассматривается. Это преждевременно, поскольку еще идут следственные действия, - прокомментировала заместитель руководителя администрации Усть-Куломского района Наталья Чаланова.

Напомним, что 6 августа на рыбалку пошли три брата. Во время ловли в воду упал трехлетний мальчик. Его попытался спасти 12-летний брат. Но из-за сильного течения и низкой температурой воды им спастись не удалось, дети утонули.

Трагическая гибель детей повергла все население старинного села Усть-Нем в шок. В поселении — траур, отменены праздничные мероприятия в сельском клубе на эти выходные. В то же время СКР по Коми проводит проверку по факту гибели детей в Вычегде. По итогам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

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Тела погибших детей пока не нашли (подробности).