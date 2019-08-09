2019-08-09T13:09:04+03:00
Общество

Администрация Усть-Кулома о семье утонувших братьев: «Вопрос о лишении родительских прав не рассматривается»

Семья, потерявшая детей, считалась благополучной
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
На снимке - река, в которой утонули братья. Фото: Подслушано Усть-НемНа снимке - река, в которой утонули братья. Фото: Подслушано Усть-Нем
Изменить размер текста:

В Усть-Куломском районе ходят слухи: мать утонувших мальчиков хотят лишить родительских прав из-за того, что отпустила трехлетнего малыша на рыбалку с несовершеннолетними братьями. Однако, как уточнили в местной администрации, вопрос об этом не стоит.

- Мать утонувших мальчиков порицают в связи с тем, что отпустила трехлетку на реку без сопровождения взрослого. Скорее всего, встанет вопрос о лишении родительских прав, - сообщил источник «КП в Коми».

Однако вопрос о лишении родительских прав пока не стоит, пояснили в местной администрации. Семья, потерявшая детей, считалась благополучной.

- Идут следственные мероприятие, все-таки произошедшее - несчастный случай. Семья утонувших мальчиков — на очень хорошем счету, она не состоит на учете в органах опеки. Дети воспитывались в хороших условиях в новом доме. Вопрос о лишении родительских прав никакими службами не рассматривается. Это преждевременно, поскольку еще идут следственные действия, - прокомментировала заместитель руководителя администрации Усть-Куломского района Наталья Чаланова.

Напомним, что 6 августа на рыбалку пошли три брата. Во время ловли в воду упал трехлетний мальчик. Его попытался спасти 12-летний брат. Но из-за сильного течения и низкой температурой воды им спастись не удалось, дети утонули.

Трагическая гибель детей повергла все население старинного села Усть-Нем в шок. В поселении — траур, отменены праздничные мероприятия в сельском клубе на эти выходные. В то же время СКР по Коми проводит проверку по факту гибели детей в Вычегде. По итогам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Увеличилось количество людей, участвующих в поисках утонувших братьев на Вычегде

Тела погибших детей пока не нашли (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Расстреляем на глазах у девушки. Недорого»: россияне устраивают жестокие розыгрыши для друзей
Они подкидывают «травку», надевают клиентам мешки на голову и устраивают допросы. После таких розыгрышей девушки плачут, мужчины рвутся отомстить, но все равно хотят сфотографироваться с «мучителями» на память
Новости 24
В Коми родители смогут записать ребенка в кружок через Интернет
Акция «Хоровод мира» впервые состоится в Сыктывкаре
В Печоре из-за сильных дождей затопило два водозабора
Сыктывкарские полицейские задержали вандала, который осквернил Стефановскую площадь
«Роскачество»: МегаФон лучше всех позаботился о своих абонентах
Спортсмен из Коми завоевал «серебро» чемпионата мира по лыжероллерам в свой день рождения
«Это лето войдет в историю как экстремальное»: синоптики Коми об ужасах погоды и прогнозах на будущее
Появились подробности гибели туриста в национальном парке «Югыд Ва»
Стефановскую площадь в Сыктывкаре на несколько дней открыли для движения авто
В Визинге 47-летней даме грозит 5 лет колонии за расцарапанное лицо начальнику районной ГИБДД
В национальном парке «Югыд Ва» умер турист
Сыктывкарский бассейн откроют на три недели раньше срока
В столице Коми начался отопительный сезон для соцобъектов
В Сыктывкаре закрыли городской пляж
Сыктывкарец, бросивший кирпичи в чужую «Ладу Гранту», осужден на год условно
Сыктывкар на сутки остался без воды: график подвоза
Следствие проводит проверку по факту трагедии на Вычегде в Усть-Неме
Воспитанники Кочпонского интерната в Сыктывкаре мерзнут без горячей воды
Кавээнщики из Сыктывкара выступили в премьер-лиге КВН на Первом канале
В Усть-Куломском районе ведутся поиски утонувших мальчиков: дети упали в воду во время рыбалки
В Выльгорте прокуратура вернула тепло и горячую воду в жилой дом по улице Мичурина
Возбуждено уголовное дело по факту нападения дикого зверя на девушку в Едве