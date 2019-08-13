«Спасатели покидают место поиска только во время пересменки»: поиски братьев, утонувших в Вычегде, продолжаются

В районе понтонного моста возле села Усть-Нем продолжаются поиски двух утонувших детей силами местного населения и двух поисково-спасательных отрядов.

- На сегодняшний день обследовано 4 тысячи квадратных метров донного пространства. Пока поиски положительных результатов не принесли. По итогам дня 12 августа будет принято решение о необходимости дальнейшей работы водолазных групп, - сообщает пресс-служба Усть-Куломского района Коми.

В пресс-службе МЧС по Коми добавили, что пока поисковые работы продолжаются в полном объеме. Спасатели покидают место поиска только во время пересменки. Так, сегодня утром 13 августа, уехала часть спасателей. Люди находились в Усть-Неме неделю, работали в сложных условиях с 6 утра до позднего вечера. На их место должны приехать другие спасатели.

- Сейчас на месте остались три водолаза СПАС-Коми, еще три спасателя должны приехать. На месте также работает психолог главного управления МЧС по Коми и специалисты ГИМС, - отметили в пресс-службе МЧС по Коми.

Напомним, что 6 августа во время рыбалки в воду упал трехлетний мальчик. Его попытался спасти 12-летний брат. Но из-за сильного течения и низкой температурой воды спастись им не удалось, дети утонули.

- Мы как раз в эти минуты мимо моста проезжали. Если бы знали, что через какие-то 10 минут они тонут начнут… Их было трое братьев, пошли на рыбалку. Средний брат живой остался, он и рассказал, что там случилось. Позже мимо дома мамы погибших мальчиков проезжали. Там полицейские машины стояли, видимо допрашивали. Тела пока не нашли. Семья неплохая, не нуждаются, - рассказала местная жительница.

Трагическая гибель детей повергла все население старинного села Усть-Нем в шок. В поселении — траур, отменены праздничные мероприятия в сельском клубе на эти выходные. В то же время СКР по Коми проводит проверку по факту гибели детей в Вычегде. По итогам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

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