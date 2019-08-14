2019-08-14T14:41:31+03:00
Общество

В Вычегде нашли тело одного из утонувших братьев

Тело обнаружил дедушка погибших мальчиков
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Поиски второго мальчика продолжаютсяПоиски второго мальчика продолжаютсяФото: Иван ВИСЛОВ
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В районе понтонного моста возле села Усть-Нем нашли тело 12-летнего мальчика, который на прошлой неделе утонул вместе с братом в Вычегде, сообщают водолазы СПАС-Коми и пресс-служба МЧС по Коми.

- Проводились работы спасателями СПАС-Коми совместно с местными жителями в районе места предположительной гибели мальчиков. До этого прочесывали дно вниз по течению, решили вернутся на место, где утонули дети, и начать поиск с места старта, как говорится. Повезло, зацепили старшего мальчика «кошками», - рассказал источник близкий к ситуации.

Пресс-служба МЧС по Коми пишет, что тело обнаружено в 200-300 метрах ниже по течению от понтонного моста. «Комиинформ» добавляет, что его обнаружил дедушка погибших мальчиков. Поиски второго мальчика - трехлетнего малыша - продолжаются.

Напомним, что 6 августа во время рыбалки в воду упал трехлетний мальчик. Его попытался спасти 12-летний брат. Но из-за сильного течения и низкой температурой воды спастись им не удалось, дети утонули. Трагическая гибель детей повергла все население старинного села Усть-Нем в шок. В поселении — траур. В то же время СКР по Коми проводит проверку по факту гибели детей в Вычегде. По итогам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

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На месте работают водолазы, психолог, спасатели и местные жители (подробности).

«Спасатели покидают место поиска только во время пересменки»: поиски братьев, утонувших в Вычегде, продолжаются

Уже обследовано 4 тысячи квадратных метров донного пространства (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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