Финальное заседание по делу Елены Шабаршиной откладывается

В Сыктывкарском городском суде прошло заседание по делу Елены Шабаршиной - экс-председателя Избирательного комитета Республики Коми. Она обвиняется в регулярном получении взяток от Алексея Чернова - бывшего заместителя главы региона. Сегодня фигурантка дела выступала на прениях.

Адвокат в начале заседания заявила ходатайство. Оно касалось показаний свидетеля Алексея Соколова, который, по версии следствия, легализовал 112 миллионов рублей для дачи взяток от "ОПС Гайзера". Из этой суммы, в частности, выделялись деньги для незаконных "переводов" Елене Шабаршиной. Именно по указанию Алексея Соколова другой свидетель раскладывала деньги в злополучные конверты. Напомним, что в 2018 году Алексей Соколов погиб под колесами автомобиля.

Адвокат поставила под сомнение непредвзятость судьи Зверева, который вынес приговор "теневому финансисту" "ОПС Гайзера".

- Во время подготовки к прениям сторона защиты изучила приговор Алексею Соколову. С 11 апреля 2011 года по 17 августа 2012 года он совершал финансовые операции с 112 миллионами. Эта прибыль была получена незаконным путем в пользу членов преступного сообщества, интересы которого представлял Константин Ромаданов. Согласно правовой позиции Конституционного суда, участие судьи в рассмотрении дела, которое связано с оценкой ранее уже исследованных им обстоятельств, недопустимо. Это дает повод усомниться в беспристрастности судьи. Мы ходатайствует об отводе судьи Зверева от участия в деле Елены Шабаршиной, - попросила сторона защиты.

Судья ходатайство не удовлетворил.

Дальше начала выступать подсудимая. Елена Шабаршина в своей речи обратилась к обстоятельствам дела. Она напомнила судье о том, что гособвинитель изменил формулировку запрашиваемого приговора, исключив часть периода, во время которого передавались взятки. Экс-председатель заявила, что в этой формулировке отсутствует конкретика, что затрудняет её защиту.

Обвиняемая также заострила внимание на том, что ряд свидетельских показаний не подтверждает версию следствия о том, что Алексей Чернов курировал и контролировал деятельность Избирательного комитета Коми. Наоборот, показания Вячеслава Гайзера, самого Алексея Чернова и других людей противоречили версии следствия. Часть показаний основывалась на слухах и домыслах.

По словам Елены Шабаршиной, она никакой секретной информации Алексею Чернову не передавала: все сведения о политической ситуации в регионе были общеизвестны. К тому же, экс-замглавы Коми был заинтересован не в получении информации о кандидатах и количестве жалоб, а в нормальном процессе выборов.

- Алексей Чернов никогда не говорил о том, что передавал деньги за информацию о ходе выборов. Деньги он одалживал мне добровольно, никаких услуг взамен не просил. Он делал это, потому что считал меня ценным сотрудником и хотел помочь деньгами: они требовались для лечения моего тяжелобольного мужа, - продолжила Елена Шабаршина.

Во время своей речи Елена Шабаршина заметно волновалась. У неё пропадал голос.

Следующим пунктом речи обвиняемой стали взятки, которые якобы ей передавались. Экс-председатель Избиркома Коми заявила, что показания свидетелей о суммах, датах передачи денежной мзды, противоречат друг другу и не содержат точных фактов.

- Сначала Роман Зенищев говорил, что я получала взятки за фальсификацию выборов, потом - как добровольную бескорыстную помощь от Алексея Чернова. В суде он настаивал о том, что дал показания против меня только по просьбе следователя, - выдвинула один из доводов обвиняемая.

Также показания бывшего мэра Сыктывкара о том, что Елена Шабаршина в самолете сказала ему о получении взяток, опровергаются словами другого свидетеля - Ларисы Сердитовой. Она слышала весь разговор, и о взятках в нем речи не шло.

Речь подсудимой остановилась на взятках. Прения продолжатся завтра. Приговор будет вынесен в ближайшее время. Напомним, что прокурор запросил для Елены Шабаршиной наказание в виде восьми лет лет колонии общего режима, взятки в 17,1 миллиона рублей. Если обвинение будет удовлетворено в полном объеме, то подсудимая не сможет три года занимать должности на государственной и гражданской службе, лишится наград и вернет взятку в 3 миллиона 420 тысяч рублей.

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