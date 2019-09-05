Московский суд рассмотрит апелляцию по «делу Гайзера»

Сегодня Московский городской суд рассмотрит апелляцию приговора по «делу Гайзера». Генеральная прокуратура РФ внесла представление, не согласившись с отсутствием у фигурантов организованного преступного сообщества. Все 12 осужденных также обжаловали приговор. Об этом сообщает «БНК».

10 июня Замоскворецкий районный суд Москвы признал экс-главу Коми Вячеслава Гайзера виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, получении взятки и легализации доходов, полученных преступным путем. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима со штрафом 160 миллионов руб. Экс-замглавы Коми Алексей Чернов за два особо крупных мошенничества, получение взятки и отмывание преступных доходов получил девять лет колонии строгого режима с таким же, как и у Гайзера, штрафом.

За мошенничество также осудили бывшего руководителя ООО «Управляющая компания «Советник» Наталью Моторину, экс-сенатора Владимира Торлопова, бывшего главу Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми Игоря Кудинова, предпринимателя Валерия Веселова, бывшего гендиректора ООО «Агрохолдинг» Сергея Смешного, личного помощника Александра Зарубина по жизнеобеспечению Льва Либинзона, экс-директора ООО «Интерпроза» Валерия Малярова.

Уголовное наказания получили ещё несколько человек: бывший председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, директор ООО «Инари» Михаил Хрузин, бухгалтер Александр Третьяков, бывший начальник управления информации мэрии Сыктывкара Павел Марущак. Большую часть фигурантов «дела Гайзера» осудили по нескольким статьям.

Изначально следствие настаивало на то, что все фигуранты дела состояли в организованном преступном сообществе. По версии следствия, Алексей Чернов в ОПС отвечал за информационную безопасность, а Валерий Веселов — за «силовое крыло». Однако Замоскворецкий суд с доводами следствия в этой части не согласился и оправдал всех фигурантов по обвинению в создании ОПС.

Генеральная прокуратура не согласилась с таким решением суда и внесла на приговор апелляционное представление.