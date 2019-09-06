От драйленда с собачьими гонками до съедобного «Шаньгафеста»: первые сентябрьские выходные в Сыктывкаре

Пока погода балует сыктывкарцев теплом, нужно побаловать себя на выходных крутыми событиями. Благо в уик-энд с 6 по 8 сентября их будет много. Гастрономический «Шаньгафест», умная лекция от психолога Ильи Соболева, веселый драйленд, насыщенное закрытие сезона дворовых видов спорта и акция «Первое знакомство» от Нацгалереи — выбор большой. Чтобы было проще составить себе планы на выходные, загляните в нашу подборку — в ней есть все нужные вам подробности.

ЧТО: Во время третьего «Шаньгафеста» в финно-угорском этнопарке будут работать пять ресторанных домов, в которых можно будет попробовать еду разных национальностей. На фестиваль приедут повара из Финляндии, Карелии, Мурманска, Марий Эл, Удмуртии и Республики Коми. Гости будут не только есть на "Шаньгафесте". В этнопарке откроется интерактивная композиция «Забытые ремесла», с помощью которой любой может попробовать свои силы в узорном вязании, сетеплетении, создании национальных музыкальных инструментов и многом другом. Кроме того, там же будет работать фестиваль малых архитектурных форм «АсПу» («Свое дерево»), на котором свои творения представят художники, дизайнеры и зодчие из разных регионов России.

ГДЕ: Финно-угорский этнопарк (Сыктывдинский район, село Ыб, местечко Серд, 19/1).

КОГДА: 7-8 сентября с 11 часов до 16 часов.

Илья Соболев. Источник: vk.com

ЧТО: Хотите провести выходные с пользой для ума? Отправляйтесь на лекцию психолога Ильи Соболева. Он расскажет, как приметы и ритуалы портят нам жизнь, и объяснит, чем похожи первое свидание и ритуал жертвоприношения в первобытном племени. Вход свободный.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).

КОГДА: 6 сентября в 18 часов.

ЧТО: В это воскресенье сыктывкарцы закроют сезон дворовых видов спорта. Взрослые смогут поиграть в «вышибалы» или в волейбол на покрывалах, а дети — в настольные игры, мини-гольф и многое другое. Во время закрытия пройдут два спортивных турнира: по мини-футболу среди атлетов 15-17 лет и по стритболу в категориях 15-17 лет и 18 лет и старше.

ГДЕ: Площадка СОШ № 21 (Улица Красных Партизан, 68).

КОГДА: 8 сентября в 11 часов.

В рамках акции организаторы проведут экскурсию по экспозиции биеннале

ЧТО: Биеннале современного искусства продолжает радовать сыктывкарцев. В субботу в Нацгалерее пройдет акция «Первое знакомство». Экскурсии, мастер-класс по монотипии, тренинг по личностному развитию и дискуссия о современном искусстве — все это входит в программу акции.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми (Улица Кирова, 44).

КОГДА: 7 сентября в 13 часов.

ЧТО: Собаки всех мастей и их хозяева будут соревноваться в различных номинациях на драйленде «Вежор вой» («Дух Севера»). Кроме собачьих гонок, на драйленде пройдет благотворительная акция в помощь приюту «Друг». Приходите, если хотите получить порцию объятий от четвероногих симпатяг и сделать классные снимки.

ГДЕ: Недалеко от поселка Краснозатонский.

КОГДА: 7 сентября с 8 часов.

ЧТО: В Сыктывкар приедет кочующий фестиваль документальных фильмов «Кино в пути». В его программу входят картины, которые поднимают проблемы попрания прав человека и правозащитной деятельности. Первый фильм, который покажут в столице Коми, расскажет об авторах «Диссернета» — ресурса, на котором открыто публикуются сведения о плагиате в диссертациях высокопоставленных российских чиновников.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).

КОГДА: 13 сентября. Время уточняйте по телефону 8(904)228-86-41.

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