Туризм на селе в Коми: горожане едут за фермерскими продуктами и деревенской тишиной

Экопродукты, запах печки, куры, гуси и индюк, вкусные сыры и бесконечный простор, сдобренный вкусным деревенским воздухом, — все это гостевой комплекс «Савапиян» всего в 30 километрах от Сыктывкара. Сложно представить, но всего пять лет назад на месте красивых домов было усеянное борщевиком поле.

Как на пустом месте создать пространство развития туризма и сельского хозяйства, участникам проекта «КП в Коми» «Взаимный интерес» рассказали владельцы гостеприимного комплекса в Сыктывдинском районе Коми Екатерина и Андрей Лебедевы.

Деревенская дорога привела 10 участников тура к красивым двухэтажным зданиям. Сыктывкарцев, пожелавших узнать тонкости развития сельского туризма от самих бизнесменов, позвали в гостевой домик. Во время знакомства Екатерина и Андрей пригласили участников выездного тура от "Комсомолки" на дегустацию фермерских сыров, которые они варят сами.

Лебедевы варят и итальянскую качотта, и кипрский сыр для жарки халуми, и нежную рикотта. Все это диковинка для горожан, привыкших к сыру «как у всех».Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Итальянская качотта, кипрский сыр для жарки халуми, нежная рикотта — диковинка для горожан, которые привыкли к сыру «как у всех». В наше время каждая семья хочет видеть у себя на столе натуральные экопродукты. В этом и фишка гостевого комплекса — вернуть людей к деревенским истокам.

Но изначально создавать гостевой комплекс семейная пара Лебедевых не планировала. Ребята были городскими жителями, а в деревню Савапиян Сыктывдинского района приезжали на выходные — отдохнуть душой на своей даче. Все началось с проблемы — закрыли предприятие, где трудились Екатерина и Андрей. К тому же растить четверых детей в городской квартире стало тесно. Тогда появилась задумка переехать за город. Продали городскую недвижимость, стали строить дом, а вдобавок к нему — просторную баню. Позже решили пристроить к ней гостевой дом.

За фермерскими продуктами от семьи Лебедевых в Сыктывкаре выстраивается очередьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Параллельно супруги обучались по президентской программе подготовки управленческих кадров. Им посоветовали принять участие в проектах по развитию сельского туризма, что они и сделали. За несколько лет Лебедевы получили несколько грантов для своего дела. Порядка 30% вложений на развитие бизнеса удалось привлечь благодаря господдержке. Это не покрывает всех расходов, но дает необходимый импульс — строить и строить снова. Так появились гостевые дома, ферма, аккуратные мостки. В задумках — строительство сыроварни.

Андрей Лебедев: "Думали, что гранты распределяют между своих. Но нет. Выиграть можно, но его надо придумать, защитить и, самое главное, реализовать".Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

— Вообще, мы раньше думали, что гранты распределяют между своих. Оказалось, что нет. Выиграть можно, но проект надо придумать, защитить и, самое главное, реализовать, — рассказал глава семейства участникам проекта.

Лебедевы дали гостям тура важный совет: сельский бизнес не так прост, как может показаться с первого взгляда. Период окупаемости тонет в необозримом будущем, поэтому нужно всегда иметь запасные ходы.

— Всегда оценивайте, что вы можете иметь в качестве альтернативного источника дохода. Я, например, практикующий юрист, мог время от времени брать какие-либо дела в работу. Если где-то работаете, то не надо сразу рубить с плеча, увольняться, — отметил Андрей Лебедев.

Гостей проекта "Взаимный интерес" интересовало, трудно ли начать свое дело на селе.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В конце визита Лебедевы пригласили гостей в свой контактный зоопарк. Показали диковинных куриц, индюка, который пушил перья при виде людей, коз, кроликов. От общения со зверюшками в восторге были не только дети, но и взрослые. Зоопарк вкупе с собственной пасекой, баней и сыроварней, деревенской тишиной — те уникальные предложения, которые притягивают горожан в гостевой комплекс "Савапиян" в Сыктывдинском районе Коми снова и снова.

Гостям в Савапияне показали и свой контактный зоопарк - диковинных куриц, индюка, коз и кроликов.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Участница тура "Взаимный интерес" Екатерина Вахнина:

- Экологически чистые продукты, баня, свежий воздух и красивый вид — вот, что ждет вас в гостевом комплексе. По-моему, прекрасный выбор для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и погрузиться в сельский быт.

Участница тура "Взаимный интерес" Лидия Терегулова:

- Удивляет это огромнейшее хозяйство, безграничный простор, непуганые животные, сами эти люди, у которых, на минуточку, четверо детей, их изумительные сыры, хлеб и иван-чай. Это непросто, но они справляются.

Впечатления участников выездного тура в Савапиян: "Удивляет это огромнейшее хозяйство, безграничный простор, непуганые животные, сама семья с четырьмя детьми, их изумительные сыры, хлеб и иван-чай. Это непросто. Но они справляются"."Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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