Три района Коми из-за падения космического мусора станут временно опасными

26 сентября с космодрома «Плесецк» запустят ракетоноситель «Союз–2.1б». Отделяющиеся части ракеты могут упасть на территорию «Вашка» (Удорский район) и «Железнодорожный» (Княжпогостский и Корткеросский районы). Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми.

Ракетоноситель запустят в четверг, 26 сентября, в промежуток между 10 и 12 часами по московскому времени. Накануне запуска специалисты проведут аэровизуальное обследование территорий падения "космического мусора". В том случае, если в зоне возможного падения частей ракеты будут находиться люди, их для безопасности эвакуируют.

На время запуска ракетоносителя с «Союз–2.1б» из Архангельской области три района Коми будут объявлены временно опасными.

В следующие два дня, 27 и 28 сентября 2019 года, над территориями «Вашка» и «Железнодорожный» пройдет облет территории. Специалисты установят места падения отделяющихся частей ракетоносителя «Союз-2» и осмотрят территорию их приземления.

Сразу после этого, как ранее сообщало "КП-Коми" Министерство природы и охраны окружающей среды Коми, район падения очистят от обломков ракеты «Союз-2». Заниматься этим будет АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения». Маршруты движения техники специалисты будут согласовывать с лесничеством, где будет проходить эвакуация "космического мусора".

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