На ремонт дорог в этом году в Сыктывкаре потратили 446 миллионов рублей

Сегодня на планерке в мэрии Сыктывкара начальник управления ЖКХ Александр Гонтарь рассказал об итогах ремонта дорог и благоустройства города.

Начальник управления напомнил, что в этом году столица Коми попала по действие федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В рамках программы на ремонт дорог в Сыктывкаре потратили 446 миллионов рублей.

На эти деньги привели в порядок 26 участков автомобильных дорог на Гаражной, Печорской, Корткеросской, Петрозаводской и ряде других улиц. Кампания почти завершена. Осталось только довести до ума улицу Старовского.

Мы постарались учесть все моменты. На каких-то улицах потребовался перенос пешеходных переходов, на других светофоров. Все, что недосмотрели в этом году, возьмем на заметку в следующем, — сказал Александр Гонтарь.

Также на деньги, выделенные в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», в Сыктывкаре отремонтировали 26 объектов улично-дорожной сети, установили десять искусственных неровностей, осветили 12 пешеходных переходов. Планируют установить светофор с кнопками на переходе рядом с домом № 180 на Октябрьском проспекте.

На благоустройство дворовых и общественных территорий в Сыктывкаре потратили 142 миллиона рублей. В дворах заменили светильники на энергосберегающие, поменяли дорожное покрытие, установили скамейки. В одном из дворов на улице Кутузова появится детская площадка: там жители сами перечислили часть денег на благоустройство.

Ещё в этом году в Сыктывкаре благоустроили восемь общественных территорий: площадку для отдыха на улице Борисова, пешеходные зоны на проспекте Бумажников и на улице Мира. Кроме того, завершаются работы в парке имени И.В. Мичурина, в парке «Строитель» и на Стефановской площади.

Обновленный парк «Строитель» горожане увидят уже 3 октября. На его благоустройство потратили более 35 миллионов рублей.

На Стефановской площади уложили брусчатку перед фонтанами, замостили плиткой, установили вазоны. В парке имени И.В. Мичурина установили габионы и декоративный мост. Рядом с ним поставили новую мебель.

Также в столице Коми заканчивают обновлять Коммунистическую улицу. На её благоустройство выделили 183 миллиона рублей. Почти завершены работы первого этапа на участке от Советской улицы до улицы Кирова. Продолжаются работы по второму этапу: демонтаж покрытий, вырубка деревьев и кустарников,установка новых опор уличного освещения, облицовка мрамором памятника героям Гражданской войны. Здесь работы хотят закончить к концу ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Городская планерка в Сыктывкаре: прямая трансляция

О каких проблемах говорили муниципальные чиновники (подробности)