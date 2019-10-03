Ложные вызовы: сыктывкарцы используют скорую помощь как бесплатный паром и службу доставки

Депутаты Госдумы России предложили ввести штрафы за ложные вызовы скорой помощи. Пока эта инициатива только обсуждается, но велика вероятность, что законопроект рассмотрят. По данным экспертов, в России до 50 процентов вызовов «скорых» не являются экстренными и неотложными. А значит наказание за вызовы-пустышки действительно пора ужесточать. Своим мыслями по этой проблеме с «КП-Коми» поделился зам. главного врача по ГО и ЧС Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи Лев Волков.

В России уже действует закон, который предусматривает ответственность за необоснованные вызовы экстренной медицинской помощи. В статье 19.13. Кодекса РФ об административных правонарушениях есть такое понятие как «заведомо ложный вызов» специальных служб, в том числе бригад скорой помощи. Наказание за такие вызовы ограничено штрафом в 1-1,5 тысячи рублей.

Однако применяют этот закон в Коми крайне редко. Как пояснили в региональном Минздраве, достаточно трудно доказать, что человек специально ввел диспетчеров скорой помощи в заблуждение. Чаще всего ложные вызовы сейчас попадают в категорию «безрезультатных». К таким вызовам относятся те случаи, когда медики не встретились с пациентом.

Сейчас в столице Коми безрезультатными оказываются всего пять процентов вызовов скорой. Такие пустые звонки в службу «03» случаются, как правило, если кому-то кажется, что человеку на улице стало плохо.

- Людям сложно понять, почему прохожий вдруг остановился и присел со страдальческим выражением лица. А подойти и спросить, что случилось, они часто стесняются. И вместо этого вызывают скорую, — поясняет Лев Волков.

Он считает, что таких людей наказывать не совсем правильно. Все-таки они вызывали «скорую» из сострадания к незнакомому человеку. Совершенно по-другому обстоит дела с тем, кто изображает болезнь, чтобы получить больничный и закрыть пропуск на работе.

- Врачи не могут с полной уверенностью подтвердить или опровергнуть симптомы болезни. Скорая помощь не всесильна, у нас мало приборов, которые могут подтвердить истинность заболевания. Они говорят: «Болит живот, болит спина». А как это подтвердить? Без анализов никак. Такой человек согласится на госпитализацию, приедет в приемный покой, а потом потихонечку уйдет, не дождавшись осмотра. Такие вызовы считаются результативными, но по сути деньги тратятся впустую. А один вызов стоит больше трех тысяч рублей, подсчитывает бюджетные траты врач.

Для сыктывкарских врачей скорой не редкость, когда пациенты используют медиков вместо курьерской службы. Они вызывают врачей из-за высокого давления, хотя могут сами дойти до поликлиники. Зато пациент без хлопот решил свою проблему: ему измерили давление и бесплатно дали нужное лекарство.

Примечательно, что таким наглым лайфхаком пользуются десятки жителей столицы Коми. Диспетчеры скорой помощи стараются отсеять звонки симулянтов, пристыдить их. В ответ те начинают угрожать жалобами и перечислять страшные симптомы, заставляя бригады все-таки к ним приехать.

Впрочем, находятся наглецы, кто легко переплюнет даже таких псевдобольных.

— Нам часто поступают ложные вызовы из Заречья и Седкыркеща, которые находятся на другом берегу рек от Сыктывкара, во время ледостава или распутицы. На «03» сообщают о больном. Скорая прибывает на берег, где появляются непонятные люди, которые представляются родственниками пациента. Мы с трудом находим возможность переправиться с этими «родственниками» на другую сторону реки, а там оказывается, что никакого больного не было. Те, кто вызвал врачей, потом сбрасывают звонки или отключают телефон, — негодует Лев Волков.

По многолетним наблюдениям сыктывкарской «скорой» пик ложных вызовов приходится на вечер пятницы и субботы, а также праздничные дни. Случается, что число пустяковых вызовов превышает количество экстренных. Такое происходит, когда поликлиники не работают. По этой причине Лев Волков считает, что штрафы за ложные вызовы скорой реально необходимы.

Хорошая инициатива. Пускай такой штраф будет. Пусть будет трудно применить эту норму, но она заставит пациентов одуматься и не вызывать по ерунде скорую помощь. Количество бригад все равно ограничено. Может случиться, что все наши 27 бригад поедут лечить сопли, а в это время произойдет тяжелая авария. Но выехать будет некому, потому что все будут на соплях и головной боли. Настоящий вызов может подвиснуть на несколько минут, а они - шанс спасти чью-то жизнь, — убежден Лев Волков, зам. главврача Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи.

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