2019-10-04T16:40:22+03:00
Общество

Знаменитый пловец из Коми Александр Сухоруков впервые стал папой

Семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике 23-летняя Маргарита Мамун подарила ему первенца
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото InstagramФото Instagram
Изменить размер текста:

23-летняя гимнастка и 31-летний пловец Александр Сухоруков 3 октября впервые стали родителями. Об этом красноречиво говорит опубликованная в Instagram фотография, где счастливый отец держит в руках младенца.

Размещенный на странице пловца снимок сопровождает одна короткая подпись: «03.10.2019. Я — Папа!» Как пишет «СтарХит», роды спортсменки прошли в Москве. Выбор Маргариты пал на один из популярных среди знаменитостей перинатальных центров на ул. Севастопольской. Судя по фотографии, Александр, облаченный в специальную униформу и бахилы, был рядом с женой во время родов.

Новоиспеченные родители пока не называют пол ребенка

Новоиспеченные родители пока не называют пол ребенка

Отметим, что Александр Сухоруков познакомился с Маргаритой Мамун в 2013 году. В 2016 году после ее победы на Олимпиаде Сухоруков заявил, что задумывается о свадьбе с Маргаритой. 8 сентября 2017 года пловец из Коми исполнил свое желание - свадьба состоялась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Маргарита Мамун: «Я настолько привязана к Саше, что любые разногласия плохо сказываются на моих выступлениях»

Олимпийская чемпионка откровенно рассказала о своих взаимоотношениях с Александром Сухоруковым, о зарождении их любви и о свадьбе (подробности).

Олимпийская чемпионка и мать пятерых детей Юлия Чепалова вышла замуж после 11 лет гражданского брака

Ее избранником стал чемпион мира Василий Рочев (подробности).

«Мне от него больше нечего скрывать». Откровения сыктывкарских родителей о том, почему они решились на совместные роды

Зачем идти на партнерские роды и как они меняют жизнь «КП в Коми» рассказали супруги Алексей и Наталья Фроловы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Коми завершили расследование «дела энергетиков»
В Коми появится станция предупреждения о ракетном нападении
В Воркуте отменили занятия в школах из-за плохой погоды
Жителей Коми на выходных ждут долгие дожди
В Жешарте пятилетний малыш прыгнул с зонтом из окна третьего этажа
В Усть-Вымском районе ищут очевидцев смертельной аварии
В Ухте пропал вахтовик из Перми с яркими браслетами на руке
Воркутинцы хотят летать в Санкт-Петербург по разумным ценам
Жительница Сыктывкара погибла в Санкт-Петербурге
Тепло и мокро. Прогноз погоды в Коми на октябрь
Верховный суд Коми сегодня примет решение по делу Василия Гончаренко
В Ижме пропал 59-летний мужчина
Виновника страшного ДТП в местечке Кочпон-Чит этапировали в СИЗО
Старейшая библиотека Коми будет работать по новому адресу
Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
В Сыктывкаре жертвами ДТП стали пожилая женщина и 6-летний ребенок
Сыктывкарец отправится за решетку за царапины на машинах