Знаменитый пловец из Коми Александр Сухоруков впервые стал папой

23-летняя гимнастка и 31-летний пловец Александр Сухоруков 3 октября впервые стали родителями. Об этом красноречиво говорит опубликованная в Instagram фотография, где счастливый отец держит в руках младенца.

Размещенный на странице пловца снимок сопровождает одна короткая подпись: «03.10.2019. Я — Папа!» Как пишет «СтарХит», роды спортсменки прошли в Москве. Выбор Маргариты пал на один из популярных среди знаменитостей перинатальных центров на ул. Севастопольской. Судя по фотографии, Александр, облаченный в специальную униформу и бахилы, был рядом с женой во время родов.

Новоиспеченные родители пока не называют пол ребенка

Отметим, что Александр Сухоруков познакомился с Маргаритой Мамун в 2013 году. В 2016 году после ее победы на Олимпиаде Сухоруков заявил, что задумывается о свадьбе с Маргаритой. 8 сентября 2017 года пловец из Коми исполнил свое желание - свадьба состоялась.

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