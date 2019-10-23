Победитель конкурса «Бизнесмен из народа» получила приз «Комсомолки»

Летом «Комсомольская правда-Коми» объявила о запуске конкурса «Бизнесмен из народа». 15 предпринимателей из разных уголков республики прислали в редакцию свои видеозаявки. В сентябре читатели «КП-Коми» с помощью голосования на сайте выбрали трех победителей: Наталью Прощенко из Сыктывкара, интинца Николая Филенко и Марию Немчинову из Ижмы.

Конкурс «Бизнесмен из народа» собрал 15 предпринимателей из разных сфер деятельности. Каждая история успеха была по-своему интересна, читатели «Комсомольской правды-Коми» с трудом смогли определиться с выбором. В итоге сыктывкарка Наталья Прошенко, открывшая швейную мастерскую, завоевала 1519 голосов. Пенсионерка доказала, что и в золотом возрасте можно запустить успешный бизнес. За первое место Наталья Прощенко получила от «Комсомольской правды-Коми» сертификат от ювелирного дома «Романовъ». Свой приз победительница забрала, посетив нашу редакцию.

У меня золотых украшений уже много. Золото подарю, наверно, внучкам, их у меня пятеро, - поделилась планами на выигрыш жительница Сыктывкара.

Интинец Николай Филенко, чьи чудо-станки помогли ему набрать 1403 голоса и занять второе место, выиграл сертификат на сумму в семь тысяч рублей. За ижемку Марию Немчинову, открывшую свою пекарню, проголосовали 1151 раз. Теперь бронзовый призер нашего конкурса и многодетная мама сможет побаловать себя, использовав в ювелирном магазине сертификат на сумму в пять тысяч рублей.

Марии Немчиновой и Николаю Филенко подарочные сертификаты «Комсомолка» доставит в скором времени почтой. Сертификаты действуют год, так что у наших победителей будет много времени, чтобы «озолотиться».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

39-летняя уроженка Коми стала самой красивой замужней женщиной страны

Ирина Гоголь одержала победу в престижном конкурсе «Миссис Россия» (подробности)