«Бизнесмен из народа»: Мария Немчинова после сокращения не растерялась и открыла свою пекарню
В конкурсе «Бизнесмен из народа» растет число участников! Сегодня мы расскажем о жительнице деревни Бакур Ижемского района Марии Немчиновой. Мама пятерых детей 20 лет работала оленеводом, но после попала под сокращение. Потеряв работу, ижемка не растерялась, а запустила свое дело — открыла пекарню в родной деревне.
Печь Мария научилась в тундре, когда работала оленеводом.
— Раньше в нашей деревне была пекарня, но потом закрылась из-за кризиса. Она простояла вхолостую три года, плакала без дела. В тундре мне нравилось возиться с тестом, поэтому решила дать зданию вторую жизнь, — рассказала предпринимательница.
Мария Немчинова. Фото предоставлено героем публикации
Для запуска своего дела Мария взяла кредит на большую сумму и поговорила с арендодателем. Тот дал добро на использование старого здания. Работать у Марии стали женщины, трудившиеся в старой пекарне.
Сейчас выпечка ижемки пользуется спросом. Дело в том, что с октября по июль путь в Бакур закрыт: наплавной мост возле реки убирают и единственным путем сообщения остаются лодки. Хлеб перевозить в это время невозможно, поэтому собственная пекарня в деревне пришлась как нельзя кстати.
Сейчас Мария совмещает обязанности многодетной матери с бизнесом, но большая занятость не мешает высоким мечтам: ижемка хочет построить собственную пекарню с магазином.
Новый участник конкурса "Бизнесмен из народа" Мария Немчинова из оленеводов перешла в пекари.
Если вы, как и Мария, хотите рассказать о своем деле всей республике, присылайте свои видеовизитки на наш электронный ящик kp@kpkomi.ru и в сообщениях группы в «ВКонтакте». Участвовать в конкурсе «Бизнесмен из народа» могут как представители малого и среднего бизнеса, так и те, кто зарабатывает с помощью своего хобби. Ролики можно отправлять до 5 сентября.
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