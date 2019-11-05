У пятилетней девочки, умершей во время тихого часа в Ухте, была ротавирусная инфекция

На прошлой неделе в ухтинском детском саду № 11 во время тихого часа умерла пятилетняя девочка. Следственный комитет назвал предварительную причину обострение заболевания. Мэр Ухты Магомед Османов уточнил, что заболевание было ротавирусным. Об этом он заявил телеканалу «Юрган».

По словам Магомеда Османова, болезнь не обнаружили вовремя. Градоначальник считает, что к гибели девочки привело сокращение полномочий и рабочего дня у медиков в детских садах.

— По всем вопросам здоровья детей приходится обращаться в поликлиники. Это осложняет ситуацию, - сказал ухтинский мэр.

Напомним, что по факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека». Следственный комитет, региональный Минобраз, ухтинское управление образование и мэрия проводят проверки и расследования по данному поводу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Детские сады Коми проверят после трагедии в Ухте

Специалисты выясняют, правильно ли исполняется законодательство по обеспечению охраны жизни и здоровья детей (подробности)