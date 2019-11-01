Смерть ребенка в детсаду Ухты стало неожиданностью как для врачей, так и для родителей

Причиной смерти пятилетней девочки в одном из детских садов города Ухта в Коми могло стать острое заболевание, которое не было диагностировано при жизни и обнаружилось во время судебно-медицинского исследования, пишет «Лента.ру» со ссылкой на информированный источник.

- Смерть явилась неожиданностью как для врачей, так и для родителей, — отметил собеседник издания, не уточнив, о какой именно болезни идет речь.

Как раннее сообщала пресс-служба СУ СК России по Коми, причина смерти ребенка - острое развитие заболевания, что может свидетельствовать «о ненадлежащем исполнении ответственными лицами своих обязанностей по выявлению заболевания у ребенка».

Напомним, что пятилетняя девочка умерла во время тихого часа 30 октября в ухтинском детском саду №11. Обстоятельства смерти малыша изучает региональное Министерство образования, науки и молодежной политики. Кстати, «КП-Коми» пообщалась с родителями детей, которые посещают детский сад №11. Они с самого начала не верили в то, что ребенок умер, потому что захлебнулся рвотными массами, как писала передача «День». Ухтинцы предполагали, что в трагическом исходе виновата пневмония, из-за вспышек которой на карантин закрыли уже одну школу в городе.

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