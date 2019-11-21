2019-11-21T10:02:51+03:00
Общество

Инструкция, как получить 20 тысяч рублей за добычу волка или медведя в Коми

Министерство природы региона подготовило список документов для удачливых охотников
Наталия БЕШКАРЕВА
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Фото Марии Кузивановой.Фото Марии Кузивановой.
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Удачливым охотникам Коми, которые добыли волка или медведя с 1 августа 2019 года, полагается денежное вознаграждение. Поощрение за дополнительный отстрел этих животных было введено в регионе из-за того, что с мая этого года дикие звери стали массово выходить в населенные пункты республики.

Министерство природных ресурсов Коми и охраны окружающей среды Коми создало для охотников памятку, которая поможет им получить 20 тысяч рублей за каждого отстреленного волка или медведя.

Каждый охотник за каждую добытую особь волка или медведя, независимо от их пола и возраста, имеет право получить 20 тысяч рублей. Выплата полагается тем жителям региона, которые получили разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное не ранее 1 августа этого года. Чтобы получить денежное вознаграждение, охотнику нужно обратиться в то лесничество, где он подстрелил медведя или волка. Сделать это нужно не позднее 15 декабря 2019 года:

Документы, которые необходимо подать охотнику в лесничество, где добыт зверь:

- заявление на выплату денежного вознаграждения;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН);

- копию паспорта;

- отрывной талон(ы) на продукцию охоты к разрешению на добычу охотничьих ресурсов.

Дополнительную информацию о Порядке выплаты денежного вознаграждения охотникам за добытого волка или медведя можно узнать на сайте Минприроды Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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